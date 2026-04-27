Pileća supa nije samo dobra za prehladu: Nauka potvrdila 4 razloga zašto je treba jesti bar jednom nedeljno

Pileća supa čisti disajne puteve, hidrira bolje od vode i čuva zglobove. Skuvajte činiju nedeljno i osetite razliku odmah.

Pileća supa nije samo priča za malu decu i bolesne bake. To je jedan od retkih kućnih lekova koji je nauka stvarno stavila pod lupii potvrdila da radi. Tanjir tople tečnosti smiruje grlo, hidrira telo i donosi gradivni materijal za vaše mišiće.

Zašto je pileća supa toliko korisna

Pileća supa je bistra tečnost dobijena dugim kuvanjem piletine s kostima i povrćem. Sadrži aminokiseline, kolagen, minerale i elektrolite koje telo lako apsorbuje, pa istovremeno hrani, hidrira i smiruje upalu. Jedna činija nedeljno redovno održava efekat tokom cele godine.

Smanjuje upalu u disajnim putevima

Para iz vrele činije nije jedina stvar koja vam otvara nos. Cistein, aminokiselina koja se oslobađa iz piletine tokom kuvanja, deluje slično kao blagi lek za razređivanje sluzi. Istraživači sa Univerziteta u Nebraski još su devedesetih pokazali da supa usporava kretanje neutrofila, ćelija koje izazivaju zapaljenje sluzokože.

Rezultat osećate skoro pa odmah. Manje kašlja, lakše disanje, manje pritiska u sinusima. Zato je topla pileća čorba prvi izbor kada vas presretne prehlada.

Hidrira bolje od obične vode

Voda gasi žeđ, ali ne nadoknađuje minerale koje gubite kada se znojite ili imate temperaturu. Domaća pileća supa donosi natrijum, kalijum i magnezijum u prirodnom odnosu. Telo te elektrolite vuče bez muke i zadržava tečnost duže nego posle čaše vode.

Leti kada padnete s nogu od vrućine, jedna činija vam vraća snagu brže od izotoničnog napitka iz prodavnice. Bez veštačkih boja i bez šećera.

Pileća supa hrani imunitet i mišiće

Bujon koji se kuva tri sata izvlači iz kostiju glicin, prolin i glutamin. To su aminokiseline koje vaš organizam koristi za obnovu sluzokože creva i proizvodnju antitela. Posle gripa, operacije ili teškog treninga, supa od piletine je gorivo koje telo prepoznaje.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „Chest“, istraživanje o protivupalnom dejstvu pileće supe na gornje disajne puteve pokazalo je da kombinacija piletine i povrća deluje jače od svakog sastojka pojedinačno. Znači, ne preskačite šargarepu, celer i luk.

Čuva zglobove i kožu

Kosti i hrskavica puštaju kolagen koji se u tanjiru pretvara u želatin. Kada ga unesete, telo ga razgrađuje na peptide koji odlaze pravo do zglobova i kože. Posle 35. godine prirodna proizvodnja kolagena pada, pa svaka spoljna doza vredi.

Manje krckanja u kolenima posle dužeg sedenja

Elastičnija koža na licu i šakama

Jači nokti i kosa kroz nekoliko nedelja

Bolja regeneracija posle fizičkog napora

Kada je pileća supa najefikasnija

Pijte je toplu, nikada ne previše vrelu, jer vrelina uništava deo aminokiselina. Najbolje deluje pre spavanja kada se telo regeneriše ili ujutru posle naporne noći. Najveća greška je proceđivanje koje izbacuje meso i povrće, jer tu ostaje pola hranljive vrednosti.

Zimi vas štiti od virusa, leti vraća izgubljene soli. Jedna porcija nedeljno je dovoljna da osetite razliku, dve su luksuz koji vaše telo neće odbiti.

Koliko često piti pileću supu

Optimalno je jedan do dva tanjira nedeljno, oko 300 ml po obroku. Češće od toga nije potrebno za zdravu osobu, a manje od jednom mesečno već gubi smisao kao redovan ritual.

Da li gotova supa iz kesice ima istu korist?

Nema. Industrijske mešavine sadrže puno soli i pojačivača ukusa, a malo kolagena i pravih minerala iz kostiju.

Koliko sati treba kuvati pileću supu?

Najmanje dva sata na tihoj vatri, idealno tri. Tako se kolagen i minerali iz kostiju prebacuju u tečnost.

Može li se piti svakog dana?

Može, ako pazite na unos soli. Zdravim odraslim osobama tanjir dnevno ne škodi, ali nije ni neophodan.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

