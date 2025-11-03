Pirinač – prednosti i mane kao hrane na vaše zdravlje.

Pirinač su jeli svaki dan – na pregledu su se doktori zapanjili kakav je bio rezultat na njihovo zdravlje.

Pirinač je jedna od najdostupnijih i najprilagodljivijih namirnica, koju mnogi jedu svaki dan. Ipak, postoje ljudi koji ga izbegavaju zbog visokog sadržaja ugljenih hidrata. Slično kao testenina i pekarski proizvodi, pirinač je često na lošem glasu zbog ugljenih hidrata koje sadrži. Međutim, pirinač ima mnoge prednosti za naše telo i zdravlje

Prednosti konzumacije pirinča

Izvor energije: Prema nutricionistima, pirinač je zdrava žitarica bogata hranljivim materijama i ugljenim hidratima. Ugljeni hidrati bi trebalo da čine između 40 i 65 procenata naših dnevnih kalorija svaki dan, jer nam daju energiju neophodnu za svakodnevne aktivnosti. Takođe su važni za proizvodnju hormona i funkcije mozga.

Lakše varenje: Pirinač je često preporučljiv za osobe koje imaju problema sa varenjem ili se oporavljaju od stomačnih tegoba. S obzirom na to da sadrži malo masti, lako se vari i dobro podnosi. Lako svarljivi ugljeni hidrati iz pirinča mogu biti od pomoći osobama sa osetljivim stomakom ili onima koji se oporavljaju od bolesti.

Raznovrsni mikronutrijenti: U zavisnosti od vrste pirinča koju konzumirate, možete dobiti razne zdravstvene prednosti. Pirinač sadrži više od 15 esencijalnih vitamina i minerala, uključujući folnu kiselinu, vitamine B grupe, kalijum, magnezijum, selen, vlakna, gvožđe i cink. Dok beli i smeđi pirinač imaju slične nutritivne profile, smeđi pirinač sadrži više vlakana, proteina, mangana, selena, magnezijuma i vitamina B. Divlji i crni pirinač su bogatiji antioksidantima i imaju niži glikemijski indeks.

Mogući nedostaci konzumacije pirinča

Povećanje šećera u krvi: Zbog visokog sadržaja ugljenih hidrata, porcija pirinča može povećati nivo šećera u krvi. Glikemijski indeks pirinča je u srednjem rasponu, iznad kukuruza i ispod pšenice. Ako ne unosite dovoljno proteina i masti zajedno sa pirinčem, nivo šećera u krvi može brzo porasti.

Unos arsena: Pirinač može sadržati veće količine arsena u poređenju sa drugim žitaricama. Arsen je prirodni element prisutan u tlu i vodi. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) upozorava da dugotrajna izloženost arsenu može povećati rizik od raka i narušiti zdravlje. Da biste smanjili unos arsena, birajte pirinač iz područja sa niskim nivoima arsena, isperite ga pre kuvanja i konzumirajte i druge žitarice poput kinoe ili bulgura.

Kao što vidite, pirinač može biti korisna namirnica kada se konzumira čak i svaki dan ali umereno i uz pažljivo biranje vrsta i metoda pripreme.

