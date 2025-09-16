Piroške sa sirom savršene za večeru: Mekane i ukusne, nestaće sa stola u trenu!

Od samo nekoliko jeftinih sastojaka, možete pripremiti piroške sa sirom koje su toliko mekane i ukusne da će nestati sa stola u trenu! Savršene za hladne dane, ove piroške su pravi hit uz jogurt ili svež paradajz.

Nema ništa lepše od toplog i mirisnog testa koje se topi u ustima. Piroške punjene sirom su savršen izbor za brz i ukusan obrok, a najbolje od svega je što su jednostavne za pripremu i ne zahtevaju skupe sastojke.

Sve što treba da uradite jeste da umesite testo, napunite ga sirom i ispržite u ulju. Poslužite ih uz svež paradajz i čašu jogurta, i uživajte u jelu koje uspeva baš svima!

Sastojci:

400 ml mlake vode

1 kašičica šećera

2 kašičice soli

8 g suvog kvasca

1-2 kašike ulja

550 g brašna

Za nadev:

kisela pavlaka

feta sir

Priprema:

U toplu vodu dodajte kvasac i šećer, pa promešajte. Zatim dodajte brašno i so, pa umesite testo. Nauljite ga i stavite u posudu, pa pokrijte providnom folijom i ostavite na toplom da naraste, nekih 20 minuta.

Podelite na 12 delova od kojih ćete oblikovati loptice.

U posudi pomešajte izmrvljeni feta sir sa pavlakom.

Uzmite jednu lopticu, malo nauljite ruke, pa je što tanje razvucite. Nafilujte, pa preklopite ivice malo i urolajte.

Tako uradite sa svim lopticama od testa. Pržite ih u zagrejanom ulju.

