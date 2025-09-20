Pobedite jesenji umor: Napravite ovaj napitak od samo 2 namirnice koji „diže iz mrtvih“

Sa dolaskom hladnijih dana moguće je da ćete osetiti nezadovoljstvo, pospanost, umor, slabost i nedostatak energije. Razlozi za to su kraći boravak na suncu, smanjeni unos vitamina i loša fizička aktivnost.

Ovaj sok od pomorandže i lanenog ulja će vam pomoći da brzo povratite energiju. Jednostavni šećeri, koje naglo unosimo u organizam konzumiranjem slatkiša, brzo su rešenje za povećanje energije, ali to traje između 15 i 40 minuta.

Narandža u kombinaciji sa lanenim uljem će vam dati dugotrajniji efekat. Bogato je vitaminom C, kalcijumom i folnom kiselinom, a ulje je tu da uspori porast voćnih šećera iz pomorandže u krvotok, čime se obezbeđuje ravnomerna generacija energije tokom nekoliko sati.

Osim toga, ovaj sok može biti koristan u prevenciji visokog krvnog pritiska, kardiovaskularnih i plućnih bolesti.

Svakodnevno možete konzumirati sok od pomorandže i lanenog ulja. Priprema se brzo i lako.

Sastojci:

3 oljuštene pomorandže

1 kašika lanenog ulja

1 dcl hladne vode

Priprema:

Stavite sve sastojke u blender i dobro izmešajte.

Ako nemate blender, rukom iscedite sok od pomorandže, dodajte mu ulje i vodu i dobro izmešajte, piše Dnevni.hr.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com