Podiže imunitet i štiti zdravlje: „Čudesna“ supa eliminiše prehladu za tili čas

Ova supa je bukvalno „infuzija“ u tanjiru. Spasite se od prehlade uz obrok koji štiti zdravlje i vraća energiju za tili čas!

Dok vlada sezona virusa, jedan tanjir ove supe pravi razliku. Ovaj recept ne samo da hrani, već i moćno štiti zdravlje!

Seme korijandera se već generacijama koristi kao nezamenljiv začin u kuhinjama širom sveta, ali njegova prava vrednost često ostaje skrivena u njegovim lekovitim svojstvima. Poznato po tome što blagotvorno deluje na varenje i pročišćavanje organizma, seme korijandera je nezaobilazan sastojak za svakoga ko želi da prirodnim putem štiti zdravlje. Pored korijandera, đumbir je takođe odličan saveznik u borbi protiv gripa.

Upravo zato rešili smo da vam otkrijemo recept za čudotvornu supu koja će podići vaš imunitet i pomoći mu da se snažno bori protiv bakterija i virusa tokom zimske sezone, kada je potrebno preventivno unositi što veći broj vitamina i antioksidanata.

Sastojci:

1 kašika maslinovog ili kokosovog ulja

1 glavica crnog luka, očišćena i iseckana

1 kašika semenki komorača

1 veliki koren đumbira, očišćen i iseckan

3 čena belog luka, očišćenog i iseckanog

4 krompira – batata, srednje veličine (oko 800 gr), očišćenog i iseckanog na komadiće

½ kašike ljute papričice

sok od jednog limuna

200 gr zelja, spanaća ili blitve

rukohvat korijander, prethodno iseckanog

malo soli

Priprema:

Sipajte ulje u šerpu i zagrejte ringlu na srednju temperaturu. Potom dodajte crni luk, malo soli i dinstajte oko 10 minuta, sve dok luka ne omekša. Potom u šerpu sipajte seme komorača, đumbir i beli luk i kuvajte još tri minuta.

Sada dodajte slatki krompir i litar ključale vode. Sačekajte da provri, a zatim ostavite da se sve zajedno krčka još 20 minuta, odnosno dok slatki krompir ne omekša.

Sklonite supu sa ringle i umešajte ljutu papričicu, po svom ukusu, dodajte je malo po malo. Potom sipajte sok od limuna, dodajte zelje, spanać ili blitvu (po izboru) i mešajte sve dok ne bude skroz kuvano. Dodajte korijander i na kraju sve dobro izmešajte da se smesa lepo sjedini.

Trikovi da supa bude još moćnija

Za jači udar na prehladu: Udvostručite količinu đumbira i sve izblendajte štapnim mikserom.

Za kremasti užitak: Dodajte kašiku kokosovog mleka za egzotičnu notu.

Za kompletan obrok: Ubacite kuvanu leću ili komadiće piletine – vaši mišići će vam biti zahvalni.

Ova supa je tu da vas podseti da briga o sebi ne mora biti komplikovana – dovoljno je samo nekoliko moćnih sastojaka iz prirode da se ponovo osetite snažno i poletno.

Redovna porcija ovog domaćeg eliksira ne samo da greje telo, već štiti zdravlje i pravi nevidljivi štit koji vam pomaže da kroz zimu prođete bez prehlada i umora. Skuvajte je za sebe i svoje najbliže, jer nema ničeg vrednijeg od osećaja da ste svom organizmu pružili tačno ono što mu je potrebno.“

