Pojedite ovo voće ujutru na prazan stomak, trenutno ćete isprazniti creva: Zaboravićete zauvek na lošu probavu

Urme se ubrajaju u najzdravije voće na svetu, koje ima brojne benefite po ljudsko zdravlje.

Ovo voće ima ogroman uticaj na zdravlje i formu ljudskog organizma. Kako ističu naučnici, konzumiranje samo tri urme dnevno može značajno da poboljša kvalitet života. Bogate su kalijumom, pa pomažu u regulisanju visokog nivoa holesterola, što smanjuje rizik od srčanog udara. Evo kakve sve benefite po naše zdravlje ima redovno konzumiranje urmi.

Rad jetre

Urme regulišu funkciju jetre i pomažu u borbi sa bolestima koje je pogađaju ovaj vitalan organ u ljudskom organizmu.

Zdravlje vida

Konzumiranje samo tri urme dnevno može vam pomoći da održite zdravim svoje oči i vid. Vitamin D koji se nalazi u ovom voću takođe doprinosi održavanju vaše kože blistavom.

Energija

Ako se osećate umorno i potrebno vam je povećanje energije, nema potrebe da konzumirate nezdrava energetska pića puna šećera, jer će dodavanje oraha urmama povećaće vašu energiju i izdržljivost.

Poboljšanje varenja

Zatvor može biti veoma ozbiljno i neprijatno stanje. U slučaju da imate problema sa opstipacijom, konzumirajte urme na prazan želudac jer će vlakna iz ovog voća ublažiti simptome zatvora. Kod nekih ljudi čak izazivaju trenutno pražnjenje.

Protivupalna dejstva

U slučaju da imate otok ili upalu u organizmu urme mogu da vam pomognu da ih smanjite, jer su bogate magnezijumom.

Prirodni antioksidans

Ako osećate da je vašem telu potrebna detoksikacija, pokušajte da konzumirate urme. Sveže urme sadrže antocijanidine i karotenoide, dok sušene urme sadrže polifenole koji pomažu vašem telu da se oslobodi slobodnih radikala.

Reguliše nivo šećera u krvi

Regulisanje i smanjenje visokog nivoa šećera u krvi zahteva upotrebu lekova, ali i konzumaciju određene hrane koja ne utiče na porast nivoa šećera u krvi. Nizak glikemijski uticaj urmi pomaže u regulaciji simptoma dijabetesa tipa 2.

Regulacija krvnog pritiska

Lekari kažu da je potreban dnevni unos od približno 370 miligrama magnezijuma da bi se regulisao visok krvni pritisak. Prosečna porcija urmi ima oko 80 miligrama ovog minerala.

Poboljšava rad mozga

Konzumiranje urmi može značajno poboljšati naše pamćenje. Dakle, ako učite za ispit, ovo voće vam može pomoći da zapamtite više gradiva. Istraživači, takođe, veruju da urme umanjuju rane znake bolesti povezanih sa gubitkom pamćenja.

Gušća koštana masa

Urme su bogate kalijumom, mineralom koji pomaže da kosti budu gušće i zdravije. Ljudi koji pate od stanja kao što su osteoporoza i osteopenija kažu da im jedenje urmi pomaže u smanjenju bolova.

Prirodni zaslađivač

Mnoge mame koriste urme umesto veštačkih zaslađivača kada spremaju zdrave obroke za svoje mališane, piše sajt Bored dedi (Boreddaddy).

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com