Pojedite šaku oraha i sačekajte 4 sata: Ono što će se desiti, ostaviće vas u čudu

Ovo je najzdravija grickalica koju možete pojesti.

Najnovije istraživanje potvrdilo je da ćete se zaštititi od srčanih bolesti ako pojedete jednu šaku oraha dnevno, piše Dnevno.

Naučnici su takođe otkrili da svakodnevnim konzumiranjem oraha možete pobediti kardiovaskularne bolesti, a vidljivo je i veliko poboljšanje u nivou holesterola i elastičnosti krvnih sudova.

Nakon samo 4 sata, orahovo ulje će poboljšati protok krvi u vašem telu.

Jedan profesor ishrane na Univerzitetu u Pensilvaniji rekao je da konzumiranjem samo jedne šaka oraha ili orahovog ulja, već za 4 dana možemo smanjiti rizik od srčanih bolesti.

Ovo je prvo istraživanje koje je pokazalo koliko su orasi dobri za celokupno zdravlje. Orasi su najzdraviji među orašastim plodovima i trebalo bi ih češće jesti iz zdravstvenih razloga, objavili su i ranije američki naučnici.

Naime, svi orašasti plodovi su zdravi jer imaju odlične nutritivne vrednosti, bogati su nezasićenim masnim kiselinama, mineralima i vitaminima, ali su orasi još zdraviji od, na primer, badema, lešnika ili pistaća.

Treba stoga imati da umu da redovna konzumacija orašastih plodova u umerenim količinama smanjuje rizik od bolesti srca, dijabetesa i drugih zdravstvenih problema.

