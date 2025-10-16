Pola sata pre spavanja svakog dana pijte ovaj napitak, zaboravićete na mnoge zdravstvene probleme!

Darovi iz prirode nam pomažu putem ishrane poboljšamo naše zdravlje i na taj način popravimo imuni sistem. Svaki narod ima svoje prirodne lekove, a u kineskoj narodnoj medicini cimet ima posebno mesto.

Med i cimet nisu samo idealna kombinacija za kolače, nego imaju i nekoliko pozitivnih efekata na naše zdravlje, po čemu su poznati širom sveta.

Cejlonski cimet (Cinnamomum verum) i med poznati su vekovima, a posebno su popularni u kineskoj narodnoj medicini. Med ima svojstvo da mu nikada ne ističe rok trajanja, dok je cimet nekada bio toliko dragocen da ga je samo car mogao dobiti na poklon.

Danas su med i cimet dostupni apsolutno svima, a njihova efikasnost je dokazana raznim naučnim studijama. I, kao što smo već pomenuli, mešavina meda i cimeta ne samo da zvuči ukusno, već zaista jeste.

U 200 ml ključale vode stavite dve kašičice cimeta i jednu kašiku meda. Narendajte malo svežeg đumbira, pa dodajte tri kašike soka od limuna i poklopite tanjirićem. Pola sata pre spavanja popijte polovinu ovog napitka, a drugu polovinu popijte ujutru kada ustanete na prazan stomak.

Ovaj napitak reguliše varanje, ima snažno protivupalno dejstvo, dobar je u lečenju kašlja i respiratornih puteva, a ublažava i migrene.

Ukoliko počnete da konzumirate ovaj napitak svakog dana brzo ćete uvideti i brojne druge prednosti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com