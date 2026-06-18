Jeli su isto jelo svaki dan i smršali više: ponavljanje obroka je trik za koji niste znali, a menja sve

Ponavljanje obroka iz dana u dan donelo je veći gubitak kilograma u novoj studiji. Probajte rutinu pre nego što opet menjate jelovnik.

Ako svaki dan smišljate nešto novo za ručak da vam ne bude dosadno, možda baš to koči vaše mršavljenje. Nova studija pokazuje da ponavljanje obroka iz dana u dan donosi bolje rezultate na vagi od stalno promenljivog jelovnika. Zvuči naopako, ali brojke govore drugačije.

Šta su tačno otkrili naučnici sa Dreksela

Istraživači sa Univerziteta Dreksel u SAD analizirali su dnevnike ishrane 112 odraslih osoba sa viškom kilograma. Svi su bili u programu mršavljenja sa stručnom podrškom. Tokom prvih 12 nedelja pratili su ko jede isto, a ko stalno menja jela.

Rezultat je iznenadio i njih. Učesnici koji su unosili približno isti broj kalorija svaki dan gubili su više kilograma od onih koji su eksperimentisali sa jelovnikom. Studiju su objavili u časopisu „Health Psychology“.

Brojka koju vredi zapamtiti

Ljudi koji su se držali rutinske ishrane izgubili su u proseku 5,9 odsto telesne mase. Oni sa raznovrsnijim jelovnikom stigli su do 4,3 odsto. Razlika deluje mala, ali se gomila iz meseca u mesec.

Autori su izračunali još jednu stvar. Svako dnevno odstupanje od oko 100 kalorija smanjuje efekat mršavljenja za oko 0,6 odsto kroz tri meseca. To je jedna prekobrojna kašika putera ili šaka grickalica koje vam se učine bezazlene.

Zašto ponavljanje istih jela pomaže

Kada svaki dan biraju nešto drugo, ljudi nesvesno jedu više. Stalna dostupnost različite hrane vas zapravo sabotira dok pokušavate da smršate. Više opcija znači više prilika da pojedete koju zalogaj viška.

Rutina ubija to nagađanje. Ako znate šta jedete za doručak, ne morate da donosite odluku iznova svako jutro. Manje odluka oko hrane znači manje grešaka u kalorijama. Telo i mozak vole predvidljivost više nego što priznajemo.

Da li ponavljanje obroka znači da treba da zaboravite raznovrsnost

Ne. Raznovrsna ishrana ostaje važna za zdravlje, vitamine i minerale. Ova studija ne obara dosadašnje dokaze, samo dodaje jedan praktičan ugao za one koji žele da skinu kilograme.

Jedan oprez je bitan. Studija nije merila kvalitet hrane, pa je moguće da je neko smršao i uz manje zdrave obroke. Zato doslednost u ishrani ima smisla samo ako su obroci nutritivno uravnoteženi. Pre naglih promena, savetovanje sa lekarom ostaje pametan potez, što potvrđuje i vodič o zdravom mršavljenju američkog CDC-a.

Kako da ovo isprobate od sutra

Ne morate da jedete identičnu hranu sedam dana zaredom da biste osetili korist. Probajte da napravite dva ili tri pouzdana obroka koji vam prijaju i da ih rotirate. Beležite šta jedete, jer su upravo ljudi koji su najdoslednije vodili dnevnik imali najbolje rezultate.

Postavite isti okvir kalorija za radne dane i dozvolite sebi malo prostora za vikend. Rutinska ishrana ne mora da bude dosadna, samo predvidljiva. A predvidljivost, ispostavlja se, mrši.

Da li biste vi mogli da jedete isti ručak nedelju dana ili vam je sama pomisao na to nezamisliva? Napišite u komentarima koji bi vam jedan obrok bio dovoljno dobar da ga ponavljate.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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