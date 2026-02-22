Popijte najzdravije piće ujutro na prazan stomak, preporodiće vas

Popijte najzdravije piće svako jutro na prazan želudac. Neverovatno je koliko čaša vode ispijena odmah ujutru ima blagodeti po zdravlje.

Većina nas započinje jutro šoljicom vrućeg čaja ili kafe, da se zagrejemo posle buđenja. Popijte najzdravije piće ujutru na prazan stomak, i ne sekirajte se više za probavu i probleme s varenjem..

Ako je verovati ajurvedi, nismo u pravu kad je voda u pitanju. Popijte najzdravije piće odmah čim ustanete. Redovno ispijanje tople vode, posebno ujutru, blagotvorno deluje na organizam tako što pospešuje varenje i pomaže oslobađanje metaboličkog otpada.

Pročišćava organe za varenje

Šolja tople vode ujutru može da vam pomogne da očistite telo od toksina. Voda i druge tečnosti potpomažu razlaganje hrane u želucu i održavaju digestivni trakt. Topla voda razložiće hranu brže i time olakšati varenje.

Konzumiranje hladne vode u toku ili posle obroka, zgušnjava masti u hrani i tako stvara masne naslage u crevima. Na sreću, možete zameniti hladnu vodu toplom da potpomognete varenje, naročito posle obroka.

Pomaže kod zatvora

Pre ili kasnije, svakog od nas zakače ove stomačne tegobe, koje nastaju zbog slabe peristaltike. Grčevi i nadimanje koje tada osećamo izazvano je nedostatkom vode u organizmu. Jedna čaša tople vode, ujutru na prazan stomak, pospešiće rad creva i pomoći telu da profunkcioniše normalno.

Ublažava bol

Smatra se da je topla voda najmoćniji prirodni lek, a može da ublaži bol prilikom menstrualnih tegoba. Toplota će opustiti stomačne mišiće i osloboditi vas grča, čime će umiriti bol. Topla voda je dobra za sve vrste grčeva i zato pospešuje kapilarnu cirkulaciju i na taj način opušta mišiće.

Smanjuje višak kilograma

Ako držite dijetu verovatno ste već čuli da čaša tople vode ujutru pomaže da smršate. Topla voda povećava temperaturu tela i time ubrzava metabolizam. Na taj način organizam sagoreva više kalorija. Blagotvorno će uticati i na bubrege i sve organe za izlučivanje, prenosi Espreso.

Poboljšava cirkulaciju

Konzumiranje tople vode oslobađa organizam toksina. Na taj način poboljšava se i cirkulacija.

Zaustavlja starenje

Prevremeno starenje je noćna mora mnogima, ali na sreću, ovo može da se spreči konzumiranjem tople vode. Prisustvo toksina u organizmu ubrzava starenje, a budući da topla voda oslobađa organizam toksina, proces starenja se usporava, a elastičnost kože se povećava.

