Popijte svako jutro samo gutljaj ovog napitka na prazan stomak, creva će vam raditi kao sat, možete ga piti ceo život

Najbolje sredstvo prevencije za zdravu jetru je njeno svakodnevno čišćenje – svako jutro na prazan stomak popijte kašiku maslinovog ulja pomešanog sa kašikom limunovog soka. Nakon toga možete uživati u doručku.

Maslinovo ulje i limun su svaki za sebe jako zdravi, ali u kombinaciji čine univerzalni lek protiv svakakvih tegoba, a uopšteno čine čuda za organizam i preventivu bolesti. Dok je limun namirnica bogata vitaminom C koja je već poznati sastojak u borbi protiv bolesti, nezi kože, a pomaže i kod smanjivanja lošeg holesterola.

Maslinovo ulje je bogato vitaminom E, antioksidansima i mastima koje pomažu kod mnogih hroničnih bolesti srca, jetre i mnogih drugih. Zajedno ove dve namirnice čine protivupalnu bombu koju bi trebalo konzumirati svakog dana.

Ovaj „koktel“ možete pripremati ceo život, jer su oba sastojka uobičajena svakodnevna hrana.

Posle prvog meseca osetićete promene.

Vaš izgled će se poboljšati, tamni krugovi ispod očiju će nestati, ten će postati svežiji, a izgled će se podmladiti. Creva će raditi kao sat, zaboravićete na zatvor i probleme sa varenjem. Osećaćete se zdravo sa mnogo više energije.

Maslinovo ulje, kao nijedan drugi proizvod, pomaže u otvaranju kanala jetre i žučne kese. Žuč je aktivna u procesu varenja i ubrzava rad vaših creva.

Limun i brusnica imaju isti efekat na varenje. Korisna svojstva limuna su svima dobro poznata. Prvo, limun je odličan izvor vitamina C. Drugo, efikasno čisti krvne sudove od naslaga holesterola i doprinosi čišćenju jetre.

