Određena hrana će vam pomoći kada pokušavate da zakamuflirate prepoznatljiv miris belog luka.

Posle belog luka samo pojedite ovu sitnicu, k’o od šale uklanja neprijatan zadah.

Kada su u pitanju grip ili prehlada, uz čaj, med i limun preporučije se i beli luk.

Ojačaće imunitet, a zbog svojih antibakterijskih, antivirusnih, antifungalnih, antiparazitskih i antioksidativnih svojstava, držaće infekcije dalje od vas.

Studije takođe potvrđuju da beli luk može poslužiti kao odlična prevencija mnogih vrsta karcinoma.

To dobro znaju i naše mame i bake koje su često koristile ovaj prirodni lek, ali sa jednom neprijatnom nuspojavom – neprijatan miris koji ostaje satima nakon jela.

Razlog zašto se jak miris belog luka zadržava tako dugo nakon jela je taj što se jedinjenja sumpora iz belog luka oslobađaju u krvotok tokom varenja hrane.

Zato osvežavajuće vodice za ispiranje usta neće pomoći kada pokušavate da zakamuflirate prepoznatljiv miris belog luka. Ali neka hrana hoće.

Istraživači tvrde da jabuke, zelenu salatu, cikoriju, celer, krompir, peršun, nana, bosiljak ili pečurke treba jesti sa belim lukom ili posle obroka sa belim lukom. Ove namirnice sadrže fenole, jedinjenja koja će reagovati u hemijskoj reakciji sa sumporom iz belog luka. Tako će dalje neutralisati jak miris.

To su dokazali masenim spektrometrom, uređajem koji analizira molekule na osnovu njihove mase. Nakon konzumiranja pomenutih namirnica nivo sumpora je bio znatno niži u dahu dobrovoljaca.

Najviše fenola ima u nani, ali je naučnike iznenadilo kako list zelene salate, koji ima znatno manje fenola, efikasno eliminiše miris belog luka, prenosi Večernji.hr.

