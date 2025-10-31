Posna proja bez jaja i jogurta koju ćete obožavati, mera je na čaše, a sprema se za samo 20 minuta

Proja je idealan dodatak koji može da se jede umesto hleba uz punjene paprike, sarmu, ali i kao doručak ili večera uz šolju jogurta i domaću pršutu.
Takva je i posna proja, za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt, ali recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.
Ipak, posna proja može da bude podjednako ukusna i sočna kao i njena mrsna varijanta.
Posnu proju po ovom receptu ćete, sigurni smo, spremati i van posta.
Ono što je bitno jeste da jednu šolju koristite kao meru za sve sastojke.
Sastojci:
- 3 šolje pšeničnog brašna
- 3 šolje kukuruznog brašna
- 2 šolje obične vode
- 1 šolja kisele vode
- 1 šolja ulja
- 2 kašičice soli
- 1 prašak za pecivo
Priprema:
U dubljoj posudi pomešajte sve suve sastojke, pa onda dodajte vodu, kiselu vodu i ulje.
Sve promešajte žicom za mućenje ili varjačom.
Smesu možete da izlijete u pleh obložen pekarskim papirom, a možete i da stavite u kalupe za mafine.
Samo ćete pre toga podmazati kalupe uljem i brašnom ili da stavite papirne korpice.
Zagrejte rernu na 200 stepeni, pa pecite oko 20 minuta.
