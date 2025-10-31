Posna proja bez jaja i jogurta koju ćete obožavati, mera je na čaše, a sprema se za samo 20 minuta

Proja je idealan dodatak koji može da se jede umesto hleba uz punjene paprike, sarmu, ali i kao doručak ili večera uz šolju jogurta i domaću pršutu.

Takva je i posna proja, za koju mnogi smatraju da nije ista kao kad u nju ubacimo jaja i jogurt, ali recept za ovu posnu proju je predivan i isprobaćete odmah prvom prilikom.

Ipak, posna proja može da bude podjednako ukusna i sočna kao i njena mrsna varijanta.

Posnu proju po ovom receptu ćete, sigurni smo, spremati i van posta.

Ono što je bitno jeste da jednu šolju koristite kao meru za sve sastojke.

Sastojci:

  • 3 šolje pšeničnog brašna
  • 3 šolje kukuruznog brašna
  • 2 šolje obične vode
  • 1 šolja kisele vode
  • 1 šolja ulja
  • 2 kašičice soli
  • 1 prašak za pecivo

Priprema:

U dubljoj posudi pomešajte sve suve sastojke, pa onda dodajte vodu, kiselu vodu i ulje.

Sve promešajte žicom za mućenje ili varjačom.

Smesu možete da izlijete u pleh obložen pekarskim papirom, a možete i da stavite u kalupe za mafine.

Samo ćete pre toga podmazati kalupe uljem i brašnom ili da stavite papirne korpice.

Zagrejte rernu na 200 stepeni, pa pecite oko 20 minuta.

