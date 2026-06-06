Najzdravija biljka na svetu dobila čistu desetku u CDC studiji, raste svuda a mnogi ne znaju ni kako izgleda

Potočarka najzdravije povrće na planeti, kažu naučnici. Ocena 100 od 100. Evo šta sa njom da uradite već ovog vikenda.

Ako mislite da je potočarka najzdravije povrće samo još jedan modni hir sa Instagrama, varate se. Ovo je jedina namirnica koja je u zvaničnoj naučnoj studiji dobila maksimalnu ocenu 100. Brokoli? Negde na sredini liste. Spanać? Iznenadićete se koliko je daleko iza.

Kako je nastala lista i zašto je potočarka pobedila

Rangiranje nije izmislila marketinška agencija nego ozbiljna institucija. Studiju „Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach“ objavili su Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti u časopisu „Preventing Chronic Disease“ , a možete je pronaći u originalnom istraživanju o povrću sa najvećom gustinom hranljivih materija.

Metodologija je bila jednostavna. Naučnici su uzeli 17 ključnih nutrijenata, od kalijuma i vlakana do vitamina A, C, K, kalcijuma i gvožđa. Onda su gledali koliko svaka namirnica obezbeđuje od dnevnih potreba u odnosu na 100 kalorija. Ocene iznad 100 su zaokružene na 100, što znači da hrana u proseku obezbeđuje 100 odsto dnevne vrednosti kvalifikovanih nutrijenata po 100 kalorija .

Šta je tačno potočarka i gde raste

Potočarka je tamno zelenkasta biljka koja raste u plitkim, sporo tekućim potocima. Listovi su sitni, okrugli, ukus blago ljutkast, podseća na rukolu pomešanu sa rotkvicom. U Srbiji je nećete naći u svakom marketu, ali se sve češće pojavljuje u boljim pijacama i organskim radnjama pod imenom „watercress“ ili „vodena potočarka“.

Brokoli i spanać nisu prvi: evo gde su završili

Ovo je deo koji boli ljubitelje spanaća. Potočarka je najhranjivije povrće sa savršenom ocen om 100. Kineski kupus je drugi sa 91,99, zatim blitva sa 89,27 . Spanać dolazi tek posle njih, a brokoli je čak niže na listi.

Razlog je matematika kalorija. Brokoli ima više kalorija po porciji, pa kada se gleda gustina nutrijenata po jednoj kaloriji, gubi trku.

Šta tačno dobijate iz jedne šolje

Ovde brojevi postaju ozbiljni. Jedna šolja potočarke dnevno pokriva celu dnevnu potrebu za vitaminom K . Vitamin K je taj koji vezuje kalcijum za kosti i čuva vas od osteoporoze posle pedesete. Pored toga, potočarka podržava zdravlje kostiju zahvaljujući izuzetnom sadržaju vitamina K, koji obezbeđuje preko 100 odsto dnevnih potreba po šolji .

Dobijate i pristojnu dozu vitamina C, vitamina A, kalcijuma, gvožđa i jedinjenja koja se zovu glukozinolati. Ova jedinjenja su ono što istraživače najviše uzbuđuje kada govore o povezanosti potočarke i prevencije nekih hroničnih bolesti.

Zašto je potočarka najzdravije povrće, a ipak zanemarena

Iskreno, problem je u marketingu. Spanać ima Popaja, brokoli ima decenije reklama, kelj je dobio svoju modu oko 2014. Potočarku niko nije gurao. Brže vene od ostalog lišća, treba je pojesti u roku od dva, tri dana od kupovine, a u prodavnicama je retko viđate sveže pakovanu.

Kako da je jedete, a da ne bude dosadno

Najjednostavnije: u salatu, sirovo, sa malo maslinovog ulja i limuna. Toplotna obrada uništava vitamin C, pa kuvanje izbegavajte. Ide i u sendvič umesto rukole, u zelene smutije sa jabukom i đumbirom, ili kao prilog jajima na oko. Probajte je u krem supi od krompira, baci se na sam kraj kuvanja, samo da uvene.

Jedan trik koji menja igru: nemojte je sitno seckati. Stavite cele grančice u tanjir, jer kontakt sa nožem ubrzava oksidaciju i smanjuje nutritivnu vrednost.

Da li ste ikada probali potočarku, ili ćete je prvi put potražiti ove nedelje? Napišite u komentarima koje povrće vi smatrate najpotcenjenijim u srpskoj kuhinji

Da li je potočarka isto što i rukola?

Nije. Obe su iz porodice kupusnjača i imaju ljutkast ukus, ali potočarka raste u vodi i ima okrugliji, sitniji list od rukole

Može li potočarka da se zamrzne?

Može, ali samo blanširana. Sirova zamrznuta postaje kašasta i gubi teksturu, pa je bolje koristiti je svežu u roku od tri dana

Da li potočarka ima jod?

Sadrži malu količinu joda, posebno ako raste u vodi bogatoj mineralima, ali nije primarni izvor ovog elementa u ishrani

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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