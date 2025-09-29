Povrće koje potcenjujemo, a nadmašuje sva ostala po zdravstvenim benefitima: Supernamirnica dostupna uvek

Iako se retko nalazi na tanjirima i često se ignoriše u svakodnevnoj ishrani, jedno povrće zaslužuje mnogo više pažnje.

Usred rastuće potražnje za zdravom ishranom, iznenađujuće je da se potočarka, koja se smatra najhranjivijim povrćem na svetu, još uvek nedovoljno konzumira. Nedavna istraživanja su otkrila njena superiorna svojstva, ali opšte prihvatanje nije u skladu sa njenim nutritivnim bogatstvom.

Univerzitet Vilijam Paterson u Nju Džerziju, SAD, sproveo je studiju ističući potočarku kao vodeću zdravu namirnicu. Uprkos tome, ona ostaje nedovoljno istražen izbor, što postavlja pitanja o svesti o njenim blagodetima.

Sa tako bogatim nutritivnim profilom, zbunjujuće je da potočarka nije češće prisutna na našim stolovima. Ispitivanje razloga za ovo nehotično isključivanje je neophodno, posebno kada se razmatraju dostupne alternative.

Potočarka: lider u ishrani

Naučno poznata kao Nasturtium officinale, potočarka se istakla u studiji koju je sproveo američki CDC. U indeksu „Powerhouse Fruits and Vegetables“, nadmašila je popularno povrće poput spanaća i blitve, postigavši najviši rezultat.

Bogata vitaminima K, C i A, potočarka je ključna za zdravlje kostiju, imuni sistem i vid. U poređenju sa tim, sadrži više vitamina A od zelene salate i više vitamina C od pomorandži, kao i veću količinu kalijuma.

Lekovita svojstva

Pored svojih nutritivnih svojstava, potočarka je moćan izvor antioksidanata, uključujući beta-karoten i lutein. Ova jedinjenja igraju vitalnu ulogu u zaštiti DNK, smanjenju upale i borbi protiv starenja ćelija, promovišući snažno kardiovaskularno zdravlje.

Kako uključiti potočarku u ishranu

Iako je lako dostupna, njen gorak ukus i nedostatak informacija o njenim prednostima odbijaju potencijalne potrošače. Mnogi je i dalje smatraju zastarelim sastojkom, koji se retko nalazi u modernim receptima.

Da biste je olakšali uključivanje u ishranu, sledite savete u nastavku:

Salate: Koristite kao osnovu ili dodatak.

Zeleni smutiji: Pomešajte sa voćem i mlekom.

Supe: Dodajte na kraju kuvanja.

Sendviči: Zamenite zelenu salatu potočarkom.

Vreme je da ponovo otkrijete potencijal potočarke i uživate u njenim brojnim prednostima. Sa toliko načina da je uključite, ona svakako zaslužuje posebno mesto u našim svakodnevnim obrocima.

