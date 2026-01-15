Povrće koje topi salo, sjajno utiče na krv i probavu: Jedite ga svaki dan

Paradajz! Topi salo, blagotovorno utiče na krv kao i varenje. Jedite ga svaki dan ako možete. Danas ga možete naći tokom cele godine.

Mnogi ljudi ne konzumiraju paradajz dovoljno često, a postoji nekoliko važnih razloga zašto bi to trebalo da se promeni.

Istraživanja pokazuju da likopen, koji se nalazi u paradajzu, može sprečiti razvoj ćelija raka, posebno raka prostate, želuca i debelog creva. Takođe je korisno znati da se kuvanjem paradajza povećava nivo likopena u poređenju sa sirovim paradajzom.

Paradajz je bogat vitaminom C, koji je prirodni antioksidans. Osim toga, sadrži vitamin A, gvožđe i kalijum, koji igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja nerava i normalne cirkulacije krvi.

Vitamin K, prisutan u paradajzu, važan je za zgrušavanje krvi. Svakodnevno konzumiranje paradajza takođe će vam pomoći da održite kožu zdravom i sjajnom.

Paradajz može smanjiti štetu izazvanu konzumiranjem duvana zahvaljujući kumarinskoj i hlorogenskoj kiselini koje sadrži.

Ako pokušavate da smršate, paradajz će vam biti od velike pomoći. Ima malo kalorija, a bogat je vlaknima, što znači da će vas duže držati sitim i u potpomaže da se salo topi bolje.

