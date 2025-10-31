Povrće posebno pripremaju, a 1 namirnicu nikad ne jedu: Japanke se nikada ne goje i dijeta im ne treba!

Japanke 1 namirnicu nikad ne jedu – to je i glavni razlog zašto se ne goje, a dijeta im nikada ne treba!

Japanke su oduvek spadale među najlepše i najelegantnije žene na svetu. Sa 30 izgledaju kao da imaju 18, a sa 40 kao da imaju 25. Glavni faktor za njihov dobar izgled i dugovečnost je njihov način ishrane.

Bogat jelovnik

Zabluda je da Japanci jedu samo suši. Naprotiv – njihov jelovnik je mnogo bogatiji i osim ribe sadrži morske plodove i trave, povrće, soju, pirinač, voće, zeleni čaj… Visokokalorična jela, kao i brza hrana retko se mogu videti u njihovom tanjiru. Prilikom izbora namirnica važno im je da budu sezonske i sveže, zimi jedu meso, ribu, supe i tople napitke, dok leti jedu morske plodove, hladne supe, salate, prenosi stil.kurir.rs.

Povrće se uvek seče na listove

Barenje, grilovanje, kuvanje na pari, dinstanje sa jako malo ulja – tako se hrana sprema u Japanu. Povrće se uvek seče na listove tako da bi se što manje termički obrađivalo i zadržalo što više hranljivosti. Prirodna lepota, boja i ukus njima su na prvom mestu, zato su vrlo pažljivi sa začinima i trude se da ni u čemu ne preteraju i opterete stomak.

Jedu polako

Konzumiranje hrane za Japanke je čitav ritual. One jedu polako, u malim zalogajima i malim porcijama. Hrana se retko dekoriše jer se insistira na prirodnosti izgleda, a skoro nikad se u jedan tanjir ne stavljaju dva različita jela, jer se to smatra nedostatkom ukusa.

Pirinač uvek

Pirinač je sastavni deo skoro svakog obroka u Japanu, a obično se sprema samo sa dodatkom soli i maslaca.

Raznovrstan doručak

U Japanu je praksa za doručak takva da mora biti sastavljen od raznovrsnih namirnica i više malih porcija. Tu bi trebalo da bude nekoliko jela, a obično su to riba, pirinač, omlet, miso supa, soja i neko povrće. Uz, naravno, čaj.

Bez slatkiša i torti

Japanci retko jedu desert, a kada to čine, radi se o malim količinama. Kod njih nema bombastičnih kolača i torti, a čak i sladoled prave od pirinča (moki). U pitanju su slatkiši sa niskim nivoom šećera i nama na zapadu se verovatno ne bi ni svideli – osim što za efekat imaju savršeno ravan stomak.

