Poznati doktor otkrio tajnu metodu koja običan, beli hleb pretvara u zdrav i posto hit u svetu (video)

Najjednostavniji način da običan, beli hleb postane zdraviji je hlađenje i zagrevanje.

Ako želite da običan beli hleb postane zdrav hleb koji manje šteti šećeru u krvi – probajte trik zamrzavanja i ponovnog zagrevanja. On mijenja strukturu skroba i čini da vaš organizam sporije apsorbuje energiju.

Zašto “zdrav hleb” nije mit

Nedavno se na internetu pojavio trik koji tvrdi da običan beli hleb — ali i pirinač, krompir, testenina — može da postane zdraviji. Princip je jednostavan: prvo pripremite hranu kao i obično, zatim je ohladite ili čak zamrznite, a kad budete jeli — zagrejte je ponovo.

Tokom hlađenja-zamrzavanja-zagrevanja događa se fizikalno-hemijska promena: deo običnog skroba se pretvara u rezistentni skrob. Taj skrob se ne razgrađuje odmah u tankom crevu, nego putuje do debelog creva gde služi kao “hrana” dobrim bakterijama – makar sličan učinak vlakana.

Kakav je efekat na zdravlje i šećer u krvi

Konzumiranje hleba koji sadrži više rezistentnog skroba znači sporije i stabilnije otpuštanje glukoze u krvotok. To može pomoći da izbegnete nagle skokove šećera – posebno važno ako pazite na kilažu ili imate problema sa metabolizmom.

Takođe, rezistentni skrob deluje kao prebiotik – može da poboljša zdravlje creva, doprinese boljoj mikroflori i osećaju sitosti.

Prema autoru – zdravstvenom stručnjaku Dr. Karan Raju – trik može skoro prepoloviti glikemijski indeks kriške belog hleba.

Kako da primenite trik kod kuće – konkretno i praktično

Kada imate običan hleb (ili pirinač, krompir, testeninu), ostavite da se potpuno ohladi.

Zatim stavite u frižider ili zamrzivač – idealno preko noći, ili najmanje 24 sata, da se formira što više rezistentnog skroba.

Pre jela, ponovo zagrejte – tostiranje, pečenje ili podgrevanje su u redu. Hleb će biti i hrskaviji, i – veruje se – zdraviji.

Važno: čuvajte pravilno – brzo ohladite nakon pečenja, držite na sigurnoj temperaturi, i dobro zagrijte pre jela. To pomaže da izbegnete rizik od bakterija, posebno kod krompira i pirinča.

Zašto ovo nije čarolija – i na šta da obratite pažnju

Efekat nije drastičan — nije da ćete pojesti hleb bez kalorija. Rezistentni skrob ima možda manje kalorija od običnog skroba, ali razlika nije ogromna.

Ipak je važna vrsta hleba, porcija i kontekst obroka — ako jedete velike količine belog hleba sa mnogo masti i šećera, ovim trikom ne “spasavate” totalnu nezdravu naviku.

Ako zanemarite pravilno hlađenje ili skladištenje – trik može izgubiti smisao, a jelo može biti i štetno (rizik od bakterija).

Kada — i za koga — ima smisla primeniti trik za zdrav hleb

Ako volite hleb — a ne želite da ga potpuno izbacite iz ishrane.

Ako želite da smanjite nagle skokove šećera u krvi, a da ne menjate drastično navike.

Ako želite da poboljšate varenje i crevnu mikrofloru uz jednostavnu promenu načina pripreme.

Ako vam je zgodno — možete probati ovaj trik sa integralnim ili raženim hlebom: tada efekat rezistentnog skroba + kvalitetnih vlakana može biti još bolji.

Zdrav hleb je dostupan, ne skup

Zamrzavanje i ponovno zagrevanje hleba nije čarobni recept za savršeno zdrav život — ali je jednostavan, besplatan, dostupan trik koji može da učini da vaš hleb bude “pametnija” verzija. Ako želite da pazite na šećer u krvi, sitost ili zdravlje creva — vredi probati. I možda malo promenite pogled na belu veknu hleba.

