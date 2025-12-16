Poznati doktor razbija mit: Ma, kakva soda bikarbona, ovo je spas za želudac

Doktor Vojislav Perišić je upozorio da sodu bikarbonu ljudi ne piju na svoju ruku je. radi po principu – drži vodu dok majstori odu.

Soda bikarbona radi po principu – drži vodu dok majstori odu

Gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić je upozorio i na sodu bikarbonu koju ljudi piju na svoju ruku.

„Stari je trik, pojedete pa vam nešto ne odgovara, pa uzmete pilulu protiv kiseline. Ako vam bude bolje posle 45 minuta, to je kiselina. Kakva soda bikarbona, čoveče?! Ona neutralizuje kiselinu na pola sata, i gotovo je dejstvo, nema ga. Moraju se uzimati lekovi koji imaju prolongirani efekat, soda bikarbona je princip – drži vodu dok majstori odu“, rekao je dr Perišić.

Nutricionistkinja Milka Raičević je dodala da da bi želudac trebalo pripaziti i unositi dosta vlakana, koja ga prirodno jačaju i čuvaju od nadražaja.

„Vlakna čuvaju naš želudac, a ja bih pečurke izbacila. Teško su varljive, i retko ko ih podnosi. Kao i luk. Sve zavisi kako je pripremljeno“, rekla je ona i dala savet za pripremu luka.

„Stavite luk presečen u vodu, sačekajte da izvetri sumporasti miris, pa ga tek onda dodajte u jelo i neće vam smetati. Imate toliko vrsta luka, pa sremuš koji nikome ne smeta… Kombinujte sa sirom ili pavlakom, neutralisaće problem. Ceo svet jede prvo salatu, pa onda jela, a mi nažalost ne koristimo dovoljno tu namirnicu koju imamo cele godine. Sirovi kupus je najjeftinija, a vrlo zdrava namirnica, baš kao i šargarepa. Treba je jesti svežu, a ne da je ubacujemo u supu, kada se skuva organizam može da iskoristi manje zdravih sastojaka iz nje“, rekla je ona.

„Luk je hranljiv, ima kvercetin, Božja je namirnica. Moja pokojna majka ga je sekla na pola, pa da pocrni na plotni, pa ga je tako ubacivala u supu, znala je koliko je to zdravo“, složio se dr Perišić.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com