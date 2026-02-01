Poznati lekar razbio mit o mleku, kaže da je to zabluda u koju verujemo ceo život

Doktor Karan Radž proslavio se deljenjem saveta i razbijanjem mitova na TikToku, a jedan od od njegovih postova o mleku ili tzv. mitu o mleku iznenadio je mnoge!
Naime, dr Radž tvrdi da ispijanje mleka nema nikakve veze s jačanjem kostiju!
“Zbog prekomernog konzumiranja mleka odrasli mogu da pate od nadutosti ili proliva. Ali, verujte, nikako ne jačaju kosti”, rekao je te dodao da, nakon što završi period dojenja, čovek više ne može da vari laktozu tako lako. Uz sve to, mleko je puno tog šećera.
“Definitivno nećete ojačati kosti, nema šanse. To je laž u koju verujete ceo život”, poručio je.
