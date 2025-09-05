Poznati nutricionista tvrdi: Holesterol se ne dobija od slanine i jaja, već od ove 2 stvari, uništavaju jetru i gomilaju masnoću

Čuveni stručnjak Predrag Nenadić je jedan od naših najpoznatijih nutricionista koji je svoje kvalifikacije sticao na prestižnim svetskim univerzitetima. Bio predsednik Udruženja Nutricionista Jugoslavije i predsednik Društva za unapređenje ishrane. Radio i stručno se usavršavao na Univerzitetskoj klinici u Ludwigshafenu u Nemačkoj, kao dijetetičar-nutricionista.

Kao naučni radnik i publicista oglašavao se i pisao za brojne stručne časopise i izdao prestižne stručne knjige: Kako hranom da sačuvaš zdravlje (1976), 1001 način da doživiš stotu (1978), Standardi u ishrani studenata Jugoslavije (1979), D Komplex 101 (2017), Snagom volje do idealne telesne težine – lečenje gojaznosti (2018), Hrana kao lek – dijetoterapija bolesti (2019) i Jabukovo sirće-čuvar vašeg zdravlja (2019). A za njegov rad nagrađen je i brojnim nagradama.

Glavni uzrok koji dovodi do holesterola i masne jetre

On objašnjava šta je glavni uzrok nastanka holesterola i masne jetre.

– Problem masne jetre ne nastaje od masne hrane. To su ogromne zablude. Tu se pecaju mnogi. Jetra višak šećera prebacuje u masno tkivo. Holin (B4 vitamina) kojeg inače ima u slanini, u jajima i mesu, raspoređuje taj holesterol i ne dozvoljava da se zadržava u jetri, nego ga šalje u masno tikvo pa dobijemo poveći stomak, uvećanu zadnjicu itd. E kada nema dovoljno tih zdravih masti, koje smo izbacili plašeći se da ćemo dobiti holesterol, mi onda dobijemo masnu jetru – istakao je jednom prilikom za naš magazin i dodao:

– To je takozvana nealkoholna masna jetra. Ta masna jetra onda ne može da radi, ne može da čisti naše telo od toksina, ne može da vrši detoksikaciju. To ćemo primetiti tako što će nam na koži izlaziti akne, bubuljice, povećaće nam se perut, nokti se ljušte, svrbi nas telo…

Takođe ističe da je dobar holesterol neophodan organizmu kako bi odlično funkcionisao.

– Holesterol nije nešto što je priroda stvorila protiv čoveka. Holesterol treba čoveku, iz njega se sintetišu mnogi hormoni, on stvara i ćelijsku opnu, neophodan je čoveku! Ali kada ga ima previše, onog lošeg, sa niskom gustinom – LDL holesterol – onda imamo problem.

Otkrio je i kako dolazi do povećanja triglicerida.

– Ako imate trigliceride, niste jeli svinjetinu, jeli ste voće, mnogo hleba, peciva, rafinisanog brašna, u tome je problem – podvlači za „Stil“.

Kako najbolje da očistimo jetru i organizam?

– Sve je u hrani! Veoma je važno da vodite uredan život. Unošenje dovoljne količine vode. Jetra voli mnogo vode – to je od presudne važnosti! Moramo unositi optimalne količine biljnih vlakana i rastvorljivih i nerastvorljivih. Moramo jesti onu hranu koju jetra voli, a to su gorke stvari kao što su lincura, maslačak, koren čička i td.

Doktor Nenadić savetuje da izbacite iz ishrane sve ugljene hidrate i veštačke šećere, kako biste uspeli da snizite holesterol i trigliceride.

– Jedite hranu bogatu zdravim mastima (domaća mast, maslinovo ulje, hladno ceđena biljna ulja, namirnice bogate holinom (slanina, jaja), jedite lososa, skušu, sve zdrave masti…). Jetra ne može da se očisti sokovima, pogotovo onim koje kupujete.Na njima svuda piše da ti sokovi sadrže fruktozu, a ona je najopasnija za gojenje. Fruktoza daje slast proizvodu, ali daje i mast telu. Ta fruktoza uvećava trigliceride i holesterol u organizmu.

Posebno naglašava da to nije ista fruktoza koju unosimo iz voća.

– Proizvođači to podvlače kao voćni šećer. Jeste ista u strukturi, ali frutkoza koja se ubacuje u industrijske proizvode, ona se pravi iz kukuruza (to je tzv. glukozno-fruktozni sirup), ona nije dobijena iz voća.

(stil.kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com