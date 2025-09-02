Poznati pofesor sa Harvarda savetuje: Losos i tunjevinu zaobiđite, ova vrsta ribe je zdravija

Riba je puna esencijalnih hranjivih sastojaka, poput omega-3 masnih kiselina i odličan je izvor proteina pa je pogodna za dijete.

Ona ne utiče samo na vaš struk, već i na druge funkcije tela, uključujući rad jetre, mozga, pa čak i na proces spavanja.

Međutim, možda je vreme da preskočite tunjevinu i lososa i umesto toga posegnete za sardinama i školjkama.

„Manje ribe i školjke mogu povećati vaš unos mikronutrijenata, kao što su cink, gvožđe, vitamin B12 i omega-3 masne kiseline“, kaže profesor ishrane sa Univerziteta Harvard Kristofer Golden.

„Od svih vrsta, male ribe su najbolji izvor ovih hranljivih materija na osnovu težine po težini. Tako da ih ne konzumiramo dovoljno“, dodao je on.

Što se ribe tiče, njegov savet je da se poveća unos haringe, skuše, sardina i inćuna. Od školjki preporučuje ostrige, dagnje i kapice, prenosi CNBC.

„Ako jedete manju ribu, kao i školjke, veća je verovatnoća da ćete unositi manje žive. Pored toga, ove vrste riba i školjki su najbolji mogući izvori životinjske hrane sa stanovišta održivosti“, rekao je on.

I na kraju, ne zaboravite na morske alge.

„Male su kalorija, dobar su izvor vlakana, a sadrže i jod, mineral potreban za proizvodnju hormona štitne žlezde“, navodi se u članku Harvard Health Publishing, piše B92.

