Poznati srpski doktor „ocrnio“ popularni douračak: To je mrtva hrana, enormno podiže šećer!

Popularni doručak našao se „pod lupom“ poznatog srpskog lekara

Naime, ovsene pahuljice mnogima su prvi dnevni obrok zbog svojih nutritivnih vrednosti.

Ovsene pahuljice mnogi smatraju hranom broj jedan i ne mogu da zamisle doručak bez njih, zbog brze i lake pripreme, nutritivnih vrednosti i svestranosti. Hranljivo i ukusno jelo odličan je izvor vlakana i ugljenih hidrata, a oni koji ih redovno konzumiraju reći će da su najzdravija opcija za početak dana. No, da li je baš tako?

Evo šta o svemu misli doktor Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije čijih se saveta mnogi s razlogom pridržavaju.

Zdrava ishrana jedan je od prioriteta savremenog čoveka, jer podrazumeva unos namirnica koje pružaju organizmu potrebne nutrijente, vitamine i minerale. Ovsene pahuljice spadaju među najpopularnije obroke jer su jednostavne i nutritivno bogat.

Ali, dr Dejan Čubrilo, profesor medicinske fiziologije, specijalista medicine sporta i lekar koji je stekao epitet eksperta za metaboličke poremećaje, smatra da ipak nisu svemoćne, prenosi žena.rs.

– Najzdravija hrana koja postoji na ovom svetu – to je krompir, sočivo, pasulj, kinoa, amarant, ječam… To su sve fenomenalne namirnice – kaže ugledni lekar.

A ovsene pahuljice? Najčešće ih jedemo ujutru za doručak ili ih dodajemo u smuti, često se koriste i kao osnova za energetske pločice. Obezbeđuju telu vlakna, vitamine, energiju, izbvor su ključnih hranljivih materija, te ih preporučuju mnogi nutrucicionisti. Međutim, doktor Dejan Čubrilo kaže sledeće:

– Ne. Dakle, ovsene pahuljice su mrtva hrana koja enormno podiže šećer.

