Nije sirće, a uklanja hemiju za 10 minuta: Običan prah iz kuhinje ispira sve pesticide sa jagoda

Pranje jagoda sodom bikarbonom za 10 minuta skida ostatke pesticida koje voda sama propušta. Probajte večeras pre nego što ih stavite u činiju.

Pranje jagoda sodom bikarbonom je jedini pravi način da budete sigurni da sa voća ispirate svu hemiju.

Ruku na srce, većina nas jagode samo ubaci u cediljku, protera kroz hladnu vodu sa česme i misli da je posao završen. Nažalost, običan mlaz ne može da skine tvrdoglave pesticide koji su se zalepili za nežnu koru.

Trik sa sodom je jeftin, brz i zlata vredan. Sve što treba da uradite jeste da razmutite jednu kašičicu praha u litru vode i potopite voće na deset minuta.

Soda će potpuno neutralisati i isprati sve štetne materije, a vama će ostati savršeno čiste, slatke jagode koje bez brige možete da poslužite deci i porodici.

Koliko sode bikarbone ide na litar vode

Tačan odnos je jedna ravna kašičica sode bikarbone na litar hladne vode. Sipajte jagode, promešajte rukom i ostavite ih da odstoje 10 do 15 minuta.

Manje od toga nema efekta, više od dvadeset minuta počinje da omekšava plod i kvari teksturu.

Šta zapravo kaže nauka o uklanjanju pesticida

Istraživanja iz oblasti bezbednosti hrane ukazuju da rastvor sode bikarbone uklanja znatno veći procenat ostataka pesticida nego sama voda.

U studiji objavljenoj u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, istraživanje o uklanjanju ostataka pesticida sa jabuka potvrđuje da je 12 do 15 minuta potapanja u rastvor sode dalo bolji rezultat od komercijalnih sredstava za pranje voća. Jagode imaju drugačiju koru, ali princip važi i kod njih.

Zašto sirće nije dobar izbor za jagode?

Mnoge domaćice automatski posežu za belim sirćetom, ali ono ovde pravi više štete nego koristi. Njegova kiselina je previše jaka za osetljivo voće – nagriza nežnu površinu jagode i ostavlja neprijatan, kiselkast ukus.

Sa sodom bikarbonom tog problema nema. Ona uopšte ne menja ukus voća, pod uslovom da jagode nakon potapanja samo na 15 sekundi isperete hladnom vodom. Zato sirće čuvajte za zelenu salatu, a jagodama dajte sodu.

Kardinalna greška koju svi pravimo pre pranja

Ovo radi skoro svako od nas – skidanje peteljki pre nego što uopšte počne čišćenje. Čim otkinete ili odsečete onu zelenu kapicu, vi otvarate plod, pa prljava voda i hemija ulaze direktno u unutrašnjost voća.

Zato se pranje jagoda sodom bikarbonom uvek radi dok su one potpuno cele, zajedno sa peteljkom.

Tek kada završe u vodi sa sodom i kratko se isperu, nežno ih prosušite ubrusom, pa tek tada skidajte zeleni deo. Tako će zadržati svoj pravi ukus i trajati mnogo duže u frižideru.

Koliko dugo jagode ostaju sveže posle ovog tretmana

Oprane sodom i temeljno isušene, jagode u staklenoj činiji sa papirnim ubrusom na dnu drže se 4 do 5 dana u frižideru, bez buđi. Vlažne jagode propadnu za 48 sati. Sušenje je pola posla.

Da li ovaj postupak skida baš sve pesticide

Ne. Sistemski pesticidi koji ulaze u sam plod tokom rasta voća ne mogu se isprati nikakvim spoljnim tretmanom.

Soda bikarbona uklanja površinske ostatke, koji su većinski deo problema kod kupovnih jagoda iz konvencionalne proizvodnje. Za potpuni mir, kupujte jagode iz organske proizvodnje u sezoni, od maja do jula.

Ako imate hroničnu bolest ili ste trudni, razgovarajte sa lekarom o opštem unosu voća tretiranog pesticidima, jer vam preporuka može biti specifičnija od opštih saveta.

Da li mogu da koristim sodu bikarbonu za druge bobičaste plodove

Da, isti odnos i vreme važe za maline, kupine i borovnice, samo pažljivo mešajte rukom da ne zgnječite plodove

Da li soda bikarbona uništava vitamin C u jagodama

Ne u količini koja se koristi za pranje i pri kratkom potapanju od deset minuta, gubitak vitamina C je zanemarljiv

Mogu li jagode da operem sodom dan unapred

Bolje nemojte, operite ih najviše par sati pre serviranja jer vlažne jagode brže propadaju u frižideru

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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