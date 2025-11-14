Pravo blago za jetru i još 7 tegoba: Košta oko 100 dinara i ima samo 26 kalorija

Surutka je blago i prirodno piće, potpuno bezbedno za upotrebu, pravo blago za jetru zbog čega je pogodna namirnica za ishranu od detinjstva do starosti.
Surutka je nusproizvod proizvodnje sira i jogurta, a u njoj ostaju najbolji i najvredniji sastojci mleka: vitamini B i E, minerali i mlečni šećeri, koji su važni za izgradnju najfinijih veza u mozgu.
Koja vrsta mleka ima najviše proteina?
Da biste osetili maksimalno dejstvo ove dragocene tečnosti koju su naše prabake koristile kao lek, konzumirajte pola do jedan litar surutke dnevno. Najbolje ga je piti ujutru ujutru i uz doručak, ali ćete efekat osetiti i pijući ga tokom dana da biste se osvežili i vratili energiju. Ovo moćno piće ima i svoju skromnu stranu, jer litar surutke košta oko 100 dinara.
Surutku je dobro piti svaki dan jer:
1. Najbolji prirodni lek za jetru
Masna jetra, hepatitis, žutica, jetra oštećena alkoholom i nezdravom hranom, ciroza – nema te bolesti jetre kojoj surutka ne pomaže. Ovaj skromni napitak sadrži beta-laktoglobulin, koji snabdeva organizam aminokiselinama zvanim BCAA, koje pomažu kod uznapredovalih oboljenja jetre i pomažu pacijentima sa cirozom da žive duže i bolje. Ako želite da očistite jetru, najbolje što možete da uradite je da posegnete za čašom surutke.
2. Pomaže kod gubljenja težine
Surutka sadrži dosta proteina koji uz malu količinu kalorija povećavaju mišićnu masu i daju osećaj sitosti. U 100 grama surutke ima samo 26 kalorija. Pošto ima malo masti i kalorija, a bogata je važnim hranljivim materijama, surutka je važan deo redukcione dijete i korisna za sve koji žele da održe vitku liniju. Proteini u surutki takođe povećavaju nivo hormona koji smanjuju apetit i tako ublažavaju osećaj gladi.
3. Rešava problem zatvora stolice
Surutka će brzo podstaći varenje i rešiti neprijatan osećaj nadimanja i zatvora. S obzirom na to da ima diuretička svojstva, pazite da ne preterate (maksimalno litar surutke dnevno) jer može izazvati dijareju. Surutka ima mlečnu kiselinu koja smanjuje prekomerni broj gljivica i bakterija u crevima, a njen nizak pH stimuliše rad creva.
4. Smanjuje stres i umor
Surutka podstiče lučenje serotonina, hormona sreće, čime se smanjuje osećaj stresa i hroničnog umora. Takođe sadrži alfa-laktalbumin, koji je bogat esencijalnom aminokiselinom triptofanom, poznatom po regulisanju sna i poboljšanju raspoloženja.
5. Reguliše povišene masti u krvi
Surutka se preporučuje osobama koje imaju problema sa povišenim masnoćama u krvi koji se ne mogu kontrolisati lekovima i ishranom. Naime, surutka reguliše povišen holesterol i trigliceride kod gotovo svih ljudi posle višenedeljne redovne konzumacije.
6. Pomaže u izgradnji mišićne mase
Surutka, i to u prahu, danas je možda najpopularnija među sportistima koji dragocena svojstva ovog zaboravljenog blaga obilato koriste za izgradnju mišićne mase, ali i za oporavak mišića nakon fizičkih napora, odnosno vežbanja.
7. Snižava krvni pritisak
Redovna konzumacija surutke doprinosi zdravlju cirkulatornog sistema jer snižava nivo glukoze u krvi i krvni pritisak, čime se smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.
