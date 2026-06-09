Pre spavanja pojedite ovu voćku, menja noć iz korena: jedan sat pre kreveta i spavaćete spokojno celu noć

Pre spavanja pojedite dva kivija, smiruju noć i vraćaju dubok san. Probajte trik sat pre kreveta i prestanite da se budite.

Pre spavanja pojedite ovu voćku, zvuči kao previše jednostavno rešenje da bi radilo, a upravo zato ga većina ljudi nikada ne proba. Jedna voćka, sat vremena pre nego što legnete, i noć koju provodite budni gledajući u plafon počinje da izgleda drugačije. Trik nije u tome da ga jedete, već kada ga jedete, a to većina greši.

Zašto baš kivi za bolji san, a ne nešto drugo

Odgovor je u hemiji ove voćke. Kivi sadrži serotonin i antioksidanse koji utiču na ciklus spavanja. Najvažniji hormon za san je melatonin, koji luči pinealna žlezda. Što duže i mirnije spavate, to ga telo proizvodi više. Kod žena melatonin dodatno pomaže u regulisanju menstrualnog ciklusa, pa korist ide dalje od same noći.

Šta tačno radi jedan kivi uveče?

Sav vremena pre spavanja pojedite dva kivija, svake večeri, tokom četiri nedelje. To je cela formula, bez dodataka i tableta.

U istraživanju o navikama spavanja, kako navodi studija objavljena u časopisu „Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition“, istraživanje o uticaju kivija na kvalitet sna kod odraslih pokazuje da ljudi mogu brže da utonu u san i ređe se bude tokom noći. Učesnici su zaspali osetno ranije nego pre toga. Ko se budi u tri ujutru bez razloga, ovde ima šta da proba.

Kivi i nesanica nisu jedina priča: šta još dobijate

Ova voćka radi i dok spavate i dok ste budni. Evo gde se njena korist najjasnije vidi:

Saveznik protiv anemije: obilje vitamina B9 i C povećava apsorpciju gvožđa.

obilje vitamina B9 i C povećava apsorpciju gvožđa. Bolje varenje: blago laksativno dejstvo pomaže kod zatvora i nadutosti.

blago laksativno dejstvo pomaže kod zatvora i nadutosti. Jači imunitet: folna kiselina i vitamin C podstiču stvaranje krvnih zrnaca i antitela.

folna kiselina i vitamin C podstiču stvaranje krvnih zrnaca i antitela. Bolja cirkulacija: vitamin K i omega-3 razređuju krv i smanjuju rizik od ugrušaka.

Koža, nokti i kosa: tihi posao vitamina C

Kivi je pun antioksidanasa koji štite ćelije od oštećenja. Vitamin C pokreće stvaranje kolagena, pa koža izgleda zategnutije, a nokti i kosa jači. Lutein u kivi upija deo plave svetlosti i UV zraka, što daje dodatnu zaštitu koži. Ko želi gušće vlasište, može da napravi masku od zgnječenog kivija, jogurta i meda, nanese je na 20 minuta i ispere. Kosa posle bude primetno mekša.

Kako da ne pokvarite efekat

Probajte da ga jedete zreo i na sobnoj temperaturi, jer hladan voćni zalogaj pred spavanje neke ljude budi umesto da ih uspava. Ne dodajte šećer i ne pravite od njega gust smuti sa pet sastojaka, dovoljna je sama voćka. Budite dosledni mesec dana, jer efekat na san se gradi, ne dolazi prve noći.

Probajte kivi pre spavanja sledećih nedelju dana i vidite da li se budite ređe nego sada. A koji vam je trik za san do sada najviše izneverio?

Da li je bolje jesti kivi uveče ili ujutru?

Za san je bolje uveče, oko sat vremena pre kreveta. Ujutru ga jedite ako vam je cilj energija i bolje varenje preko dana.

Koliko kivija dnevno je dovoljno?

Jedan do dva zrela kivija dnevno pokrivaju potrebe većine ljudi. Više od toga može blago da deluje laksativno kod osetljivijih.

Da li kivi sme da se jede sa korom?

Sme, kora je jestiva i puna vlakana, samo je dobro operite. Mnogima smeta tekstura, pa biraju da je oljušte.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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