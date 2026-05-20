Košta malo, a prepuna je kolagena: Moćna žitarica koja podmlađuje, čuva creva i jača kosti

Dok svi jure skupe kapsule i praškove, jedna žitarica koja je prepuna kolagena stoji u vašoj kuhinji za manje od dvesta dinara. Ječam. Baba ga je kuvala bez instrukcija sa interneta, a koža joj je u sedamdesetoj imala manje bora nego vama u trideset petoj.
Zašto je ječam tihi šampion među žitaricama
Ječam je nutritivno gust, a pao je u senku pšenice, ovsa i kvinoje. Od davnina važi za namirnicu koja se lako vari i koja telu vraća ono što mu nedostaje.
Vlakna kojih ima u izobilju pokreću creva, a vitamini B, A i E rade tiho u pozadini, na koži, nervima i imunitetu.
Ono što ga izdvaja je visok sadržaj lizina, aminokiseline bez koje telo ne može da sastavi sopstveni kolagen. A kolagen, da podsetimo, gradi kosti, kožu, mišiće, tetive i hrskavicu.
Bez njega se sve raspada – bukvalno.
Šta lizin radi vašoj koži i zglobovima
Lizin učestvuje u stvaranju kolagena koji je gradivno tkivo zglobova i hrskavice, ali i noktiju, kose i kože. Zbog toga redovan unos ječma može pomoći da koža duže ostane elastična i da se bore pojavljuju sporije.
Pregled o aminokiselinama i sintezi kolagena objavljen u „Nutrients“ potvrđuje da je adekvatan unos lizina ključan za zdravo vezivno tkivo.
Tu su i beta-glukani, vlakna zbog kojih ječam zaslužuje mesto u svakoj kuhinji.
Hrane dobre bakterije u crevima, smiruju nadutost i pomažu telu da pravilno upija minerale. A bez dobre apsorpcije, ni najskuplji suplement ne radi posao.
Biserni ječam, sjaj koji nije slučajan
Oljuštena zrna se zovu biserni ječam zbog karakterističnog sjaja. Mogu se kuvati kao prilog, dodavati u supe, ali najjednostavnija i najmoćnija forma je stara kaša.
Ona koja se kuva polako, dok ne postane kremasta.
Sastojci za kašu od ječma:
- 2 šolje oljuštenog ječma
- 4 šolje vode
- 6 šolja mleka
Priprema:
Ječam sipajte u posudu, prelijte vodom i ostavite da prenoći. Ujutru ga dobro isperite i procedite. Zagrejte mleko u dubljoj šerpi, dodajte natopljena zrna i sačekajte da provri. Zatim smanjite vatru na najmanju, poklopite i kuvajte oko sat i po. Mešajte povremeno da se ne uhvati za dno.
Kaša treba da postane gusta i svilenkasta. Možete je posladiti medom, dodati cimet ili koricu limuna. Za slanu verziju, ide uz malo putera i tvrdog sira.
Greška koju većina pravi sa ječmom
Ne potapaju ga preko noći. Tada zrna ostaju tvrda, kuvanje traje duplo duže, a deo minerala ostaje zarobljen iza fitinske kiseline. Potapanje je trik vredan jednog minuta truda uveče.
Žitarica prepuna kolagena, jeftinija od kafe, a radi za kožu, kosti i creva istovremeno. Pitanje je samo kada ćete je staviti u korpu.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com