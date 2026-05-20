Košta malo, a prepuna je kolagena: Moćna žitarica koja podmlađuje, čuva creva i jača kosti

Ova jeftina i zaboravljena žitarica je prepuna kolagena - zateže kožu, čuva creva i jača kosti. Probajte kašu već ujutru.

Dok svi jure skupe kapsule i praškove, jedna žitarica koja je prepuna kolagena stoji u vašoj kuhinji za manje od dvesta dinara. Ječam. Baba ga je kuvala bez instrukcija sa interneta, a koža joj je u sedamdesetoj imala manje bora nego vama u trideset petoj.

Zašto je ječam tihi šampion među žitaricama

Ječam je nutritivno gust, a pao je u senku pšenice, ovsa i kvinoje. Od davnina važi za namirnicu koja se lako vari i koja telu vraća ono što mu nedostaje.

Vlakna kojih ima u izobilju pokreću creva, a vitamini B, A i E rade tiho u pozadini, na koži, nervima i imunitetu.

Ono što ga izdvaja je visok sadržaj lizina, aminokiseline bez koje telo ne može da sastavi sopstveni kolagen. A kolagen, da podsetimo, gradi kosti, kožu, mišiće, tetive i hrskavicu.

Bez njega se sve raspada – bukvalno.

Šta lizin radi vašoj koži i zglobovima

Lizin učestvuje u stvaranju kolagena koji je gradivno tkivo zglobova i hrskavice, ali i noktiju, kose i kože. Zbog toga redovan unos ječma može pomoći da koža duže ostane elastična i da se bore pojavljuju sporije.

Pregled o aminokiselinama i sintezi kolagena objavljen u „Nutrients“ potvrđuje da je adekvatan unos lizina ključan za zdravo vezivno tkivo.

Tu su i beta-glukani, vlakna zbog kojih ječam zaslužuje mesto u svakoj kuhinji.

Hrane dobre bakterije u crevima, smiruju nadutost i pomažu telu da pravilno upija minerale. A bez dobre apsorpcije, ni najskuplji suplement ne radi posao.

Biserni ječam, sjaj koji nije slučajan

Oljuštena zrna se zovu biserni ječam zbog karakterističnog sjaja. Mogu se kuvati kao prilog, dodavati u supe, ali najjednostavnija i najmoćnija forma je stara kaša.

Ona koja se kuva polako, dok ne postane kremasta.

Sastojci za kašu od ječma:

2 šolje oljuštenog ječma

4 šolje vode

6 šolja mleka

Priprema:

Ječam sipajte u posudu, prelijte vodom i ostavite da prenoći. Ujutru ga dobro isperite i procedite. Zagrejte mleko u dubljoj šerpi, dodajte natopljena zrna i sačekajte da provri. Zatim smanjite vatru na najmanju, poklopite i kuvajte oko sat i po. Mešajte povremeno da se ne uhvati za dno.

Kaša treba da postane gusta i svilenkasta. Možete je posladiti medom, dodati cimet ili koricu limuna. Za slanu verziju, ide uz malo putera i tvrdog sira.

Greška koju većina pravi sa ječmom

Ne potapaju ga preko noći. Tada zrna ostaju tvrda, kuvanje traje duplo duže, a deo minerala ostaje zarobljen iza fitinske kiseline. Potapanje je trik vredan jednog minuta truda uveče.

Žitarica prepuna kolagena, jeftinija od kafe, a radi za kožu, kosti i creva istovremeno. Pitanje je samo kada ćete je staviti u korpu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

