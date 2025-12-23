Prestanite da ljuštite ovo povrće: Bacate najzdraviji deo koji čuva srce, a da toga niste ni svesni

Nemojte više bacati novac i zdravlje u kantu za smeće, jer pravite veliku grešku. Kora patlidžana je zapravo najvredniji deo ovog povrća, a većina domaćica je po navici odstranjuje.

Koliko puta ste se našli u kuhinji, umorni posle posla, uzeli nož i mahinalno počeli da skidate onaj sjajni ljubičasti sloj? Stanite odmah! Verujte mi, niste ni svesni da upravo u tom delu koji leti u otpad leži ključ za jače srce. Kora patlidžana nije višak, ona je prava riznica zdravlja koju nam je priroda poklonila, a mi je se tako lako odričemo. Umesto da se pitate šta kuvati, samo promenite ovaj jedan korak i videćete razliku.

Zašto je kora patlidžana pravo blago za vaš organizam?

Ma dajte, pustite one stare priče da je kora žilava ili gorka. Istina je sasvim drugačija. U toj tamnoj boji krije se nasunin, moćan antioksidans koji čuva ćelije mozga i srca od propadanja. To vam je kao da imate prirodni štit u tanjiru. Dok vi mislite da činite uslugu stomaku ljuštenjem, zapravo bacate supstancu koja ide ko podmazano u borbi protiv lošeg holesterola. Ne dozvolite da vam najbolje promakne ispred nosa.

Ljudi moji, nema tu velike mudrosti ni filozofiranja. Priroda je sve lepo upakovala, a kora patlidžana je puna vlakana koja su spas za probavu. Ako želite da se osećate lakše i da srce radi kao sat, zaboravite na ljuštilicu kada je ovo povrće u pitanju.

Tajna najukusnijeg jela: Kako pripremiti patlidžan sa korom?

Evo trika koji zlata vredi, a prosto je ko pasulj. Umesto da ga mrcvarite ljuštenjem, samo ga dobro operite mlakom vodom i isecite na kolutove ili kocke. Kada se ispeče sa korom, patlidžan zadržava oblik i ne pretvara se u kašu, a ukus je, verujte na reč, neuporedivo puniji.

Dobro pranje: Koristite četkicu za povrće, to je pola posla.

Posoliti i ocediti: Ovo izvlači eventualnu gorčinu, a kora ostaje meka.

Pečenje u rerni: Malo maslinovog ulja i rerna su zakon za hrskavu koricu.

Probajte ovo već danas i ukućani će vas pitati u čemu je tajna. Nema lepšeg osećaja nego kad znate da ste porodicu nahranili nečim što je i ukusno i lekovito. Kora patlidžana nije otpad, ona je zdravlje na tanjiru! Ne čekajte posebnu priliku, iskoristite pun potencijal ovog povrća i uživajte u svakom zalogaju znajući da činite pravu stvar za svoje srce.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com