Najveća prevara sa jagodama: Ako vidite ovo na dnu gajbice, bežite od te tezge

Prevara sa jagodama krije se na dnu gajbice. Proverite jedan detalj pre nego što date novac i izbegnite hemijski tretirano voće.

Najveća prevara sa jagodama ne krije se u visokoj ceni, niti u slatkoj priči prodavca da su ‘jutros brane’.

Prava istina se krije na samom dnu gajbice, tamo gde niko ne gleda.

Većina kupaca traži savršenstvo, ali ako je dno gajbice potpuno suvo i bez ijedne mrlje, a plodovi izgledaju kao nacrtani, to je crveni alarm.

To nije prirodna svežina, već znak da je voće prošlo kroz ‘hemijski tretman’ kako bi danima izgledalo netaknuto.

Zašto je baš dno gajbice najvažniji dokaz

Prava domaća jagoda je nežna, ona prosto mora da pusti sok već posle par sati.

Ako je gajbica na dnu suva i čista kao da je tek izašla iz fabrike, a jagode u njoj savršene i sjajne, to je jasan znak da su „dorađene“ hemijom.

Prirodna jagoda uvek ostavi bar jednu tamnu mrlju ili trag na kartonu.

Ako tog traga nema, pred vama je „plastična“ verzija voća, ona stara pijačna prevara na koju svake godine iznova padamo samo zato što plodovi sijaju.

Kako se prepoznaju hemijski tretirane jagode

Tretirane jagode imaju nekoliko tipičnih osobina koje iskusan kupac odmah primeti.

Nisu slučajno sve iste veličine i nisu slučajno sve iste boje.

Jarko, skoro neprirodno crvena boja po celoj površini, bez svetlijih delova oko peteljke

Čvrsto, gotovo gumeno meso koje ne popušta pod prstima

Slab ili nikakav miris, iako bi sezonska jagoda trebalo da se oseti iz daljine

Listići peteljke deluju svelo, a plod je i dalje savršen

Dno gajbice potpuno suvo, bez ijedne kapi soka

Šta je tačno prevara sa jagodama na pijaci

Prevara je u tome što vam pod „domaće“ prodaju uvozne jagode koje su, da bi preživele transport, bukvalno okupane hemijom protiv truljenja.

Na kraju debelo platite plod koji samo liči na jagodu, a zapravo je pun sumnjivih tragova i potpuno bezukusan.

Umesto vitamina, u korpu stavljate vizuelnu varku koja je danima ostala sveža samo zahvaljujući prskanju.

Kontrast koji morate da vidite uživo

Stavite ih jednu pored druge i sve će vam biti jasno. Prava domaća jagoda nije savršena – neka je manja, neka veća, sa onom belom „kapicom“ kod peteljke, ali miriše na celo dvorište.

Čim je pipnete, osetite mekoću i onaj crveni trag na prstima koji se teško pere.

One tretirane izgledaju kao iz kalupa, identične i bez mirisa. Obratite pažnju i na papir u gajbici, ako je sumnjivo čist i suv, to je samo pijačni trik.

Prodavci ga stalno menjaju da sakriju da jagoda „ne diše“, dok se ona prava ne stidi svog soka.

Praktičan test pre nego što platite

Probajte ovaj mali trik sledeći put na pijaci: zamolite prodavca da malo pomeri gornji red jagoda.

Ako su i one na samom dnu gajbice savršene, bez ijedne nagnječene ili mekše, to je jasan znak da nešto nije u redu.

U pravoj domaćoj berbi uvek se nađe bar par komada koji su se usput malo „stisli“ ili pustili sok.

Takođe, pogledajte ruke prodavca. Ako ceo dan prebira po jagodama, a prsti su mu potpuno čisti i beli, znajte da nešto ne štima.

Prava jagoda boji sve što dotakne, dok ona tretirana hemijom ne pušta ni kap soka, čak ni pod pritiskom.

Gde najčešće nasedate

Najveća prevara sa jagodama obično vas čeka na prvim tezgama kod ulaza, gde se računa na vašu žurbu.

Zato produžite dalje, do malih proizvođača, i slobodno ih pitajte za tačno selo odakle su jagode. Ako prodavac okleva, to vam je jasan odgovor.

Da li ste ikada kupili jagode koje i posle tri dana u frižideru izgledaju isto?

To je najbolji dokaz da je u pitanju prevara sa jagodama i da ste zapravo kupili hemiju. Pišite nam u komentarima na kojoj pijaci ste se vi tako opekli.

Koliko dugo traju prave domaće jagode u frižideru

Prave domaće jagode izdrže najviše dva do tri dana u frižideru, i to neoprane. Posle toga počinju vidljivo da omekšavaju i puštaju sok.

Da li treba prati jagode pre čuvanja

Ne. Perite ih tek pre jela, jer voda ubrzava kvarenje i razmekšava plod. Čuvajte ih suve, u plitkoj posudi.

Kako izgleda jagoda iz plastenika u odnosu na sa njive

Jagoda iz plastenika je krupnija, bleđa iznutra i slabijeg mirisa. Sa njive je tamnija, neujednačena i ima jači miris.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com