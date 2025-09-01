Pripazite: Krastavac nije za sve – saznajte da li spadate u rizičnu grupu

Krastavac je idealan saveznik za hidrataciju i laganu dijetu, budući da se sastoji od oko 96% vode i sadrži vitamine K, C, A, magnezijum, kalijum i folnu kiselinu. Ovi nutrijenti doprinose zdravlju krvi, vida, kostiju, kože i imunog sistema. Ipak, prekomerna konzumacija može doneti neželjene posledice za određen broj ljudi.

Kada krastavac izaziva alergiju

Osobe koje su već alergične na drugo voće i biljke, poput kivija, dinje, lubenice, banane, kajsije, lateksa, papaje, celera, šargarepe ili ambrozije, mogu razviti svrbež, osip ili otoke nakon unošenja krastavca. Ako primetite ove simptome, najbolje je da izbegavate krastavac i obratite se lekaru.

Upozorenje za dijabetičare i operisane pacijente

Semena krastavca mogu doprineti sniženju nivoa šećera u krvi. Za osobe koje uzimaju lekove za dijabetes to može značiti rizik od hipoglikemije. Lekari takođe savetuju da se krastavci ne jedu najmanje dve nedelje pre zakazane operacije, kako bi se izbegle nepravilnosti u kontroli šećera tokom i posle zahvata.

Mogući problemi kod zdravih osoba

Čak i potpuno zdrave osobe mogu osetiti nadimanje i gasove ukoliko pojedu previše krastavca odjednom. Umerenost je ključna: balansirajte unos sa drugim namirnicama bogatim vlaknima kako biste izbegli nelagodnosti u stomaku.

Ako volite krastavce, ne morate ih potpuno eliminisati iz ishrane, ali obratite pažnju na sopstvene reakcije i konsultujte se sa stručnjakom ukoliko primetite bilo kakve probleme.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com