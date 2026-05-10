Stavljate li ovo u jaja? Ako ih spremate na ovaj način, ozbiljno ugrožavate srce i krvne sudove

Priprema jaja na pogrešan način tiho ruši zdravlje srca. Promenite jednu naviku ujutru i sačuvajte krvne sudove već danas.

Priprema jaja deluje bezazleno, ali jedna greška koju većina ponavlja godinama ostavlja trajne posledice.

Sipate ulje, dodate slaninu i puter ubeđeni da je doručak zdrav. Grešite.

Ova kombinacija pregrejane masnoće i prerađevina pretvara vrhunsku namirnicu u rizik za krvne sudove. Umesto energije, svom telu servirate „bombu“ koja tiho ugrožava kardiovaskularni sistem.

Šta tačno škodi kod pripreme jaja

Problem nije u jajetu. Problem je u onome što sipate okolo. Kada ulje dimi, masti se menjaju i nastaju jedinjenja koja iritiraju zidove krvnih sudova.

Dodajte tome so iz slanine i kobasica, pa dobijate udar na pritisak.

Pregrejano suncokretovo ulje koje već dimi u tiganju

Slanina, čvarci i kobasice uz jaja na oko

Margarin sa skrivenim trans mastima

Topljeni sir preko kajgane svako jutro

Beli tost natopljen masnoćom iz tiganja

Zašto je spremanje jaja sa slaninom rizično

Prerađeno meso je krcato natrijumom, nitritima i mastima koje ne vidite golim okom.

Američka asocijacija za srce godinama upozorava da spoj ovih masti i soli direktno vodi ka srčanim oboljenjima.

Ako ovo jedete pet puta nedeljno, vaše telo gubi bitku. Ono nema vremena za oporavak. Svaki takav obrok je novi udar na srce koji se godinama ne oprašta.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „BMJ“, veza između prerađenog mesa i kardiovaskularnih bolesti potvrđena je na uzorku od preko 29.000 ljudi. Ne radi se o jednom doručku, već o navici.

Da li je priprema jaja na vodi zaista bolja

Jeste. Poširana ili tvrdo kuvana jaja zadržavaju proteine i vitamine bez dodatnih masti. Bez tiganja, bez dima, bez slanine.

Najzdravije kuvanje jaja je u vodi koja krčka, a ne ključa, jer tako žumance ostaje kremasto i lakše za varenje.

Kako pravilno spremiti jaja ujutru

Probajte ovaj redosled tokom radne nedelje:

Zagrejte vodu sa kašičicom sirćeta i ubacite jaje bez ljuske

Za kajganu koristite tiganj sa neprijanjajućom površinom i kap maslinovog ulja

Začinite svežim biljem umesto solju i ljutom paprikom

Uz jaja za doručak stavite paradajz, krastavac ili avokado

Greške koje pravite kod prženja jaja

Najčešća greška je previsoka temperatura – belance pocrni, a žumance ostane sirovo.

Druga greška je višak masnoće, a treća dodavanje soli pre kuvanja. So izvlači vodu iz jajeta i potpuno mu menja teksturu. To je ključni razlog zašto jaja postaju gumena.

Obratite pažnju i na svežinu. Ako belance „pliva“ po tiganju, jaje je staro. Kod svežeg jajeta, belance ostaje čvrsto okupljeno oko žumanceta – to je jedini dokaz kvaliteta koji vam treba.

Mala promena, velika razlika za krvne sudove

Ne morate da izbacite jaja. Ne morate da preskačete doručak. Dovoljno je da promenite ono što sipate u tiganj i šta stavljate pored.

Maslinovo ulje umesto suncokretovog, povrće umesto slanine, kuvanje umesto duboke masnoće. Srce to oseti za nekoliko nedelja.

Da li je zdravije pržiti jaja na puteru ili ulju?

Puter podnosi srednju temperaturu, ulje višu. Za kratko prženje bolji je puter, za duže maslinovo ulje. Suncokretovo izbegavajte kada dimi.

Koliko jaja nedeljno je bezbedno za srce?

Većina zdravih ljudi može da pojede do sedam jaja nedeljno bez problema. Osobe sa povišenim holesterolom neka se konsultuju sa lekarom.

Da li je kajgana zdravija od jaja na oko?

Kajgana sa malo masnoće i povrćem je zdravija. Jaja na oko često upijaju više ulja jer se ne mešaju tokom prženja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

