Prirodna „četka“ za creva koju su koristile naše bake: Najjeftiniji način da očistite organizam i ubrzate varenje

Jedna kašičica ovog praha u čaši vode je „četka“ za creva koja izbacuje nagomilane naslage i čisti stomak od svega što ga nadima i koči.

Svi znamo onaj osećaj kada nas stomak toliko pritiska da nam se ni ne izlazi iz kuće. Danas svi negde žurimo, jedemo s nogu i stalno smo pod stresom, a naša creva to prva osete. Umesto da odmah tražite rešenje u šarenim kutijama sa reklama, setite se šta su radile naše bake. One su znale da se prava snaga krije u psilijumu – običnim ljuspicama koje u stomaku rade kao najfinija četka za creva.

Kako ovaj prah čisti organizam?

Psilijum nije nikakva hemija, već čista priroda koja „podmaže“ tamo gde je zapelo. Čim dođe u dodir sa vodom, on stvori nežnu sluz koja polako prolazi kroz vaš stomak, kupeći sve ono što se danima skupljalo i stvaralo onaj neprijatan pritisak.

Zovu ga četka za creva jer temeljno izbacuje sve naslage i otrove, a da pritom ne kvari rad stomaka. To je najjednostavniji detoks koji možete da zamislite, a košta manje od jedne kafe.

Recept koji se sprema za minut

Sve je gotovo za sekund: jednu kašičicu psilijuma razmutite u čaši vode ili jogurta i popijte odmah. Nemojte čekati da se zgusne u čaši – pustite ga da taj posao odradi unutar vas.

Posle toga popijte još jednu čašu čiste vode i pustite prirodu da uradi svoje.

Važno je znati kako se pravilno pije

Prva stvar, nemojte biti lenji sa vodom. Ova četka za creva traži da pijete tečnost celog dana, jer bez vode prah samo stoji i ne može da mrdne. Takođe, ne zalećite se sa količinom; ako Vam je stomak godinama lenj, krenite polako, sa pola kašičice, dok se creva ne podsete kako je to raditi punom parom.

I ono najvažnije – pijte ga čim ga razmutite. On treba da odradi svoj posao tek kada ga popijete, a ne da se stegne u čaši.

Najbolje je da to uradite ujutru, na miru, pre nego što krene dnevna jurnjava, ili uveče kada se sve utiša.

