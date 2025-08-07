Prirodni analgetik i antiseptik, ovo je najzdravija biljka na svetu. Oduševiće vas njena lekovita svojstva, naročito ako je uzimate na prazan stomak

Karanfilić (lat. Syzygium aromaticum ) je tradicionalno omiljena zimska mirođija. Poreklom je sa Indonezijskih ostrva začina, odnosno severni Moluk. Danas se uzgaja u Brazilu, Indiji, Šri Lanki, Tanzaniji, Madagaskaru i na Pembi.

Karanfilić su zapravo nezreli, neotvoreni cvetni pupoljci zimzelenog tropskog drveta iz porodice mirta. Dok su sveži ružičasti su, a osušeni menjaju boju u rđavo – smeđu. Dužine su 12-16 mm i nalikuju ekserima (na lat. se i naziva clavus, što znači ekser). Stabljike završavaju istaknutim četvorodelni cvetnim pupoljcima. Miris im je topao, opor i aromatičan, a ukus slatkast i vrlo jak. Prvi put se spominje u kineskim zapisima još 400. godine p.n.e. Rimljani su upoznali ovaj vredan začin preko arapskih trgovaca. Karanfilić je kod nas najviše poznat kao začin.

Poreklom je iz Indonezije. Obično ga možete pronaći kao začin, bilo u celom ili mlevenom obliku, ali i u prirodnim lekovima i esencijalnim uljima.

Nažalost često zaboravljamo na njegova brojna lekovita svojstva. Tradicionalni kineski lekari koriste klinčić od davnina u lečenju probavnih smetnji, proliva, hernije, lišajeva, atletskog stopala i gljivičnih infekcija. Indijski ajurvedski iscelitelji njime leče disajne i probavne tegobe.

Ovaj aromatični začin može da pomogne da zaštitite telo od parazita, otkrili su stručnjaci. Prosto žvakanje suvih karanfilića na prazan stomak pomaže telu da se bori protiv ovih „napadača“, smanjuje kiselost organizma i osvežava dah. Preporuka je da svakog jutra, na prazan stomak grickate 3-4 komada ovog začina sve dok ga u potpunosti ne usitnite.

Njegov aromatični ukus daje pikantnost i toplinu slatkim i ljutim jelima. Međutim, treba ga koristiti oprezno, jer njegov snažan ukus može nadvladati. Ako koristite celi karanfilić, pre serviranja jela trebalo bi ga ukloniti.

Lekovita svojstva

Lekovita svojstva karanfilića poznata su vekovima. Bilo da se koristi u celovitom, mlevenom ili u obliku ekstrakta ulja, ovo su glavne prednosti karanfilića:

1. Pun je mangana

Iako možete pomisliti da kao začin ne može ponuditi puno hranjivih sastojaka, zapravo je bogat mineralima među kojima je i mangan. Samo jedna čajna kašičica karanfilića sadrži preko 50% dnevnog adekvatnog nivoa unosa koju preporučuje FDA.

Mangan je mineral, koji je zajedno s kalcijumom ključan za formiranje i gustoću kostiju.Takođe, ima važnu ulogu u aktiviranju enzima, zaceljivanju rana i u proizvodnji neurotransmitera.

2. Pomaže kod zubobolje

Karanfilić se već u 13. veku koristio za ublažavanje upala i pokazao se kao efikasan. Eugenol, koji je moćan analgetik, je jedinjenje kojem karanfilić može da zahvali svoju lekovitost.

U jednom istraživanju pacijenti koji su koristili pastu na bazi eugenola imali su manji bol i upalu u odnosu na pacijente koji su koristili uobičajena sredstva za ublažavanje bola ili ništa. Čak je otkriveno da je karanfilić jednako efikasan kao i benzokain, lokalni anestetik.

3. Pomoći će u regulisanju šećera u krvi

Istraživanja na životinjama tvrde da karanfilić može da snizi nivo glukoze u krvi kod dijabetičnih miševa. Istraživanje na ljudima još uvek nije do kraja dovršeno.

U jednoj maloj studiji, pacijenti s dijabetesom koji su uzimali jedan do tri grama karanfilića tokom 30 dana, primetili su značajno poboljšanje rizika za dijabetes, uključujući nivo glukoze, triglicerida i LDL kolesterola.

U jednom drugom ispitivanju, zdrave odrasle osobe koje su dobile ekstrakt karanfilića, rekli su da im se nivo glukoze poboljšao. Istraživači veruju da ovo svojstvo karanfilića može biti posledica mangana koji ima ulogu u proizvodnji insulina.

4. Bogat je antioksidantima

Da li ste znali da su biljke i začini zapravo jedan od najboljih izvora antioksidansa? Na listi 100 najbogatijih izvora polifenola i antioksidanata, začini su bili najčešći, a karanfilići su bili na prvom mjestu, nadmašivši i borovnice s preko 30 puta većom koncentracijom antioksidansa.

Antioksidansi su materije koje štite organizam od štetnog delovanja slobodnih radikala koji mogu ošteti ćelije, poboljšavaju imunitet i pomažu u prevenciji brojnih bolesti. U laboratorijskim studijama pokazano je da antioksidaciona svojstva ekstrakta karanfilića usporavaju rast tumora.

Doziranje i sigurnost

Kad se koristi u kulinarske svrhe, karanfilić je bezbedan za konzumiranje. Međutim, u velikim dozama, poput ekstrakta ili dodatka ulja, može izazvati štetne efekte. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je prihvatljivi dnevni unos ulja karanfilića 2,5 mg/kg telesne težine.

Napomena: Esencijalna ulja, poput ulja karanfilića, vrlo su moćna, pa ih svakako treba razrediti s biljnim uljima. Deca ne bi smela da konzumiraju ulje karanfilića. Takođe, eugenol, jedinjenje za ublažavanje bola, može uzrokovati probleme sa zgrušavanjem krvi, pa bi osobe koje imaju problema s krvarenjem trebalo da izbegavaju ulje karanfilića, prenosi Mindbodygreen.

