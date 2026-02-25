Džem za brzo pražnjenje creva napravljen od suvih šljiva i urmi može da pomogne organizmu da se lakše oslobodi nakupljenih otpadnih materija.

Prirodni džem za brzo pražnjenje creva – jednostavan recept za savršenu probavu

Ako često imate problem sa neredovnim pražnjenjem creva, postoji jednostavan i prirodan recept koji može efikasno da pomogne – džem za brzo pražnjenje creva.

Ovaj domaći džem sprema se samo od tri sastojka i predstavlja prirodnu alternativu industrijskim laksativima koje mnogi izbegavaju zbog neželjenih efekata.

Glavni sastojci ovog džema su urme i suve šljive, koji su puni vlakana i sorbitola. Ove prirodne supstance omekšavaju stolicu i stimulišu peristaltiku creva. Suve šljive decenijama su poznate po svom laksativnom dejstvu, a sorbitol koji sadrže doprinosi mekšoj stolici jer zadržava vodu u debelom crevu.

Kako se pravi džem?

Za pripremu vam je potrebno:

150 g urmi (oko jedna šoljica)

150 g suvih šljiva (oko jedna šoljica)

1,5 šoljica prokuvane vode (manje ako želite gušći džem) (Stil Kurir)

Uputstvo: Urme i suve šljive iseckajte na manje komade, stavite ih u ključalu vodu i kuvajte dok se smesa ne zgusne. Dobijeni džem deluje kao prirodni laksativ. Ova količina može biti podeljena na više manjih porcija. Možete ga jesti samog, mazati na hleb ili dodavati u jogurt i pahuljice po ukusu.

Nutritivni stručnjaci podsećaju da je zdrav unos vlakana ključan za redovno pražnjenje creva. Hrana bogata vlaknima pomaže da organizam prirodno i bez stresa izbacuje otpadne materije. Pored džema, preporučuje se i dovoljna hidratacija, kao i uvođenje još voća, povrća i integralnih žitarica u dnevnu ishranu.

Ovaj džem za brzo pražnjenje creva nije samo ukusan dodatak obroku već i praktičan način da podržite zdravlje probavnog trakta prirodnim putem. Redovna stolica koja dolazi bez napora može značajno poboljšati osećaj dobrobiti i smanjiti neprijatnosti povezane sa zatvorom.

