Prirodni kolagen iz kuhinje: Ova žitarica podmlađuje, jača kosti i čuva creva – jedite je češće

Ne kupujte skupe kreme! Otkrijte tajnu iz kuhinje – ječam je prirodni kolagen koji podmlađuje kožu, jača kosti i čuva creva.

Želite prirodni kolagen? Počnite jesti ječam što češće – podmlađuje, jača kosti i čuva creva!

Ječam je nekada bio obavezna namirnica u svakoj kući. Kuvane kaše, čorbe, zapečeni obrok iz rerne – ova žitarica je hranila generacije i bila važna za snagu, izdržljivost i zdravlje kostiju. Danas je pao u senku, ali sve više ljudi se vraća baš ječmu, jer nutricionisti potvrđuju ono što su naše bake znale: ječam je melem za creva i probavu.

Upravo u ječmu se krije prirodni kolagen. Sadrži visok nivo lizina – aminokiseline koja pomaže stvaranje kolagena, ključnog za čvrste kosti, zglobove, hrskavicu, ali i elastičniju i otporniju kožu. Zato se zrna ječma, poznata i kao “biserni ječam”, sve češće vraćaju na jelovnike, posebno zbog toga što se spremaju lako i brzo, a učinak se oseća iz dana u dan.

Sastojci:

2 čaše oljuštenog ječma

4 čaše vode vode

6 čaša mleka

Priprema:

U posudu sa žitaricama sipajte vodu i ostavite preko noći. Sutradan isperite i procedite, pa žitarice sipajte u zgrejano mleko. Pustite da mleko provri, a zatim poklopite, smanjite temperaturu I na tihoj vatri kuvajte oko sat i po vremena.

Mala tajna za još bolji rezultat

Priznajte, ima li ičeg lepšeg od doručka koji Vas istovremeno hrani i podmlađuje? Da biste izvukli maksimum iz ovog „bisernog“ zrna i osigurali da se prirodni kolagen u potpunosti iskoristi, nemojte žuriti sa kuvanjem – što se ječam sporije krčka, to postaje kremastiji i lakši za vaša creva.

Ako želite dodatni užitak, u gotovu kašu umešajte malo meda ili seckanih oraha. Ne samo da ćete dobiti bogatiji ukus, već ćete svom telu pružiti dodatnu energiju za čitav dan.

Isprobajte ovaj stari recept već sutra i osetite kako vam se snaga vraća.

Javite nam u komentarima – da li ste i vi, baš kao i naše bake, znali koliko je ječam zapravo moćan?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com