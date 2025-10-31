Prirodni kolagen iz kuhinje – ova žitarica podmlađuje, jača kosti i čuva creva, jedite je što češće

Želite prirodni kolagen? Počnite jesti ječam što češće: jačajte kosti, regenerišite creva i podmladite se

Ječam je nutritivno bogata žitarica koja je pala u senku ostalih, popularnijih vrsta. Ipak, od davnina je poznata kao namirnica koja se lako vari, sadrži dosta vlakana pa je zbog toga dobra za pokretljivost creva, obezbeđuje telu neophodne vitamine poput vitamina B, A i E.

Takođe, ječam sadrži veliku količinu lizina, aminokiseline koja aktivno učestvuje u sintezi kolagena. Ova supstanca je gradivno tkivo zglobova, hrskavice, ali i noktiju, kose, kože. Samim tim može pomoći da se održi elastičnost kože i spreči nastanak bora. Oljuštena zrna ječma nazivaju se biserni ječam zbog svog posebnog sjaja i mogu se spremati na više načina, a jedan od najlakših je kaša.

Sastojci:

2 čaše oljuštenog ječma

4 čaše vode vode

6 čaša mleka

Priprema:

U posudu sa žitaricama sipajte vodu i ostavite preko noći. Sutradan isperite i procedite, pa žitarice sipajte u zgrejano mleko. Pustite da mleko provri, a zatim poklopite, smanjite temperaturu I na tihoj vatri kuvajte oko sat i po vremena.

