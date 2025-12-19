Prirodni kolagen iz kuhinje: Žitarica koja podmlađuje, jača kosti i čuva creva, a jedemo je retko

Ječam je zaboravljeni lek za kosti i creva. Ova žitarica je najprostiji prirodni kolagen koji koži vraća sjaj, a telu snagu.

Nekada je bio u svakoj kući, a danas je retko na stolu. Šteta, jer je ječam prirodni kolagen koji telu vraća snagu na najjednostavniji način.

Ječam je nekada bio obavezna namirnica u svakoj kući. Kuvane kaše, čorbe, zapečeni obrok iz rerne – ova žitarica je hranila generacije i bila važna za snagu, izdržljivost i zdravlje kostiju. Danas je pao u senku, ali sve više ljudi se vraća baš ječmu, jer nutricionisti potvrđuju ono što su naše bake znale: ječam je melem za creva i probavu.

Upravo u ječmu se krije prirodni kolagen. Sadrži visok nivo lizina – aminokiseline koja pomaže stvaranje kolagena, ključnog za čvrste kosti, zglobove, hrskavicu, ali i elastičniju i otporniju kožu. Zato se zrna ječma, poznata i kao “biserni ječam”, sve češće vraćaju na jelovnike, posebno zbog toga što se spremaju lako i brzo, a učinak se oseća iz dana u dan.

Sastojci:

2 čaše oljuštenog ječma

4 čaše vode vode

6 čaša mleka

Priprema:

U posudu sa žitaricama sipajte vodu i ostavite preko noći. Sutradan isperite i procedite, pa žitarice sipajte u zgrejano mleko. Pustite da mleko provri, a zatim poklopite, smanjite temperaturu i na tihoj vatri kuvajte oko sat i po vremena, dok se ne zgusne.

Služite toplo, sa cimetom, medom, orasima ili svežim voćem!

Zdravlje creva = zdrava koža

Zapamtite, lepota počinje iznutra. Ječam je izuzetno bogat vlaknima koja čiste creva. Kada su creva srećna, koža je automatski čista, sveža i zategnuta. Dodajte ječam u svoj jelovnik već danas i investirajte u svoju lepotu i dugovečnost.

