Starinski eliksir zdravlja: Sok koji čisti jetru i obara pritisak bolje od tableta

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Prirodni lek za pritisak često nam stoji u špajzu. Otkrijte starinski eliksir koji čisti jetru i obara krvni pritisak brže od svake tablete.

Prirodni lek za pritisak često nam stoji nadohvat ruke u kuhinji, a mi ga godinama zanemarujemo dok gutamo šake skupih tableta.

Svi smo se pitali zašto komšinicine tegobe sa pritiskom nestaju preko noći dok mi kuburimo sa brojkama na aparatu – tajna je u jednom napitku koji pravi čudo za jetru i krvne sudove.

Da li ste spremni da konačno osetite olakšanje bez odlaska u apoteku?

Zašto vas jetra „guši“ i podiže pritisak?

Većina ljudi greši jer misli da je pritisak problem samo srca.

Istina je da zagušena jetra ne može da filtrira toksine, što direktno stvrdnjava krvne sudove.

Kada očistite jetru, pritisak pada sam od sebe, bez drastičnih mera.

Naša jetra je glavni čistač organizma, a kada ona „zaštopa“ od masne hrane, stresa i manjka kretanja, pritisak postaje prvi alarm koji nam telo šalje.

Mnogi od nas godinama žive sa tim pritiskom, ne znajući da smo mogli da ga se rešimo jednostavnim čišćenjem filtera – naše jetre.

Tajni sastojak koji svi imamo

Reč je o kombinaciji koju su naše bake koristile kada nisu imale pristup skupim lekovima iz reklama.

Prirodni lek za pritisak je zapravo obična, ali moćna sirova cvekla.

Ona funkcioniše kao prirodni čistač koji vraća elastičnost arterijama.

Sirova cvekla je prepuna nitrata koje naše telo pretvara u azot-oksid, gas koji opušta i širi krvne sudove.

Kada se sudovi rašire, pritisak opada, a srce više ne mora da pumpa krv pod tolikim naporom.

INSTANT NAGRADA: Umesto da cveklu kuvate, iscedite je u sokovniku. Samo pola čaše soka dnevno može da učini više za vaše zdravlje nego nedelja dana strogih dijeta.

Kako napraviti „eliksir za spas“

Za ovaj recept ne treba vam nikakva posebna škola, samo malo volje i par minuta vremena.

Izblendajte jednu srednju cveklu sa čašom vode.

Procedite kroz gustu gazu da biste dobili čist sok.

Dodajte sok od pola limuna radi bolje apsorpcije i osvežavajućeg ukusa.

Popijte ujutru na prazan stomak, bar pola sata pre doručka.

Ovaj napitak će pokrenuti metabolizam i dati vam energiju koja vam je preko potrebna.

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Koja greška nas najviše košta?

Najveća zabluda je da ovaj lek deluje momentalno, kao „magična pilula“ iz apoteke.

Ljudsko telo nije mašina i potrebno mu je barem sedam do deset dana da se „resetuje“.

Mnogi odustanu trećeg dana jer ne vide drastičnu promenu na aparatu, a baš tada proces dubinskog čišćenja tek uzima zamah.

Budite strpljivi, jer ono što ste godinama taložili, ne može nestati za jedan popodnevni odmor.

Šta kažu ljudi koji su probali?

Mnogi koji su ga redovno koristili kažu da im se osećaj težine u potiljku smanjio već nakon prvog ciklusa od sedam dana.

Kažu da se ujutru bude bistriji, a da popodnevni umor, koji ih je ranije obarao s nogu, gotovo nestaje.

Naravno, ovo nije zamena za vaše lekove, već sjajan dodatak koji će lekaru dati zeleno svetlo da vam s vremenom možda i smanji terapiju.

Nikada nemojte samoinicijativno bacati lekove, već pratite svoje stanje i konsultujte se sa stručnjakom.

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Da li je ovaj napitak bezbedan za svakoga?

Gotovo svako može da ga koristi, osim ako imate izuzetno osetljiv želudac ili sklonost ka bubrežnim kamenčićima.

Ako primetite bilo kakvu nelagodu, jednostavno smanjite količinu na četvrtinu čaše i pijte ga uz lagani doručak.

Takođe, cvekla može da oboji mokraću u crvenkasto – ne plašite se, to je sasvim normalna pojava jer telo izbacuje pigmente.

Da li ste već probali ovakve prirodne metode ili ste skeptični prema svemu što nije iz apoteke?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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