Prirodni napitak za čišćenje jetre – obnavlja telo već posle prve čaše

Surutka je prirodni napitak koji čisti jetru, pluća i obnavlja creva.

Pijena ujutru na prazan stomak, podstiče čišćenje jetre, pluća i creva – bez ikakvih dodataka.

Zvuči obično, ali efekti su sve samo ne to. Surutka je prirodni napitak za čišćenje jetre i pluća – nusproizvod proizvodnje sira, ali u njoj se krije ono što telo najviše voli: lako svarljivi proteini, elektroliti, enzimi i mlečna kiselina koja obnavlja crevnu floru.

Šta zapravo radi surutka?

Jetra: Surutka podstiče proizvodnju glutationa – najvažnijeg antioksidansa u telu. Time pomaže jetri da efikasnije filtrira toksine.

Pluća: Zahvaljujući laktalbuminu, surutka pomaže u razgradnji sluzi i olakšava disanje – posebno kod pušača i osoba koje često kašlju.

Creva: Mlečna kiselina iz surutke obnavlja mikrofloru, smanjuje nadutost i poboljšava apsorpciju hranljivih materija.

Iskustva pokazuju da surutka najbrže pokazuje efekat kada je telo već iscrpljeno. Nakon terapije antibioticima, kada je crevna flora narušena, surutka može da pomogne u njenoj obnovi. U prvim danima redovnog konzumiranja, primećuju se promene: koža postaje čistija, stomak mirniji, a energija stabilnija.

Za dodatno čišćenje organizma, mnogi kombinuju surutku sa prirodnim napitkom koji obnavlja jetru i pluća – jednostavna jutarnja čaša koja podstiče detoks i vraća snagu.

Mnogi je koriste kao signal za reset – kada telo traži predah, surutka i ovaj napitak zajedno postaju najjednostavniji odgovor.

Kako da je uklopiš u dan?

Ne treba ti recept. Samo čaša surutke – najbolje domaće, nepasterizovane. Pij je ujutru, na prazan stomak, i sačekaj barem 30 minuta pre doručka. Ako ti smeta ukus, dodaj par kapi limuna – ali ne moraš.

Surutka nije trend – ona je povratak osnovama. Ako tražiš prirodni napitak za čišćenje jetre i pluća, ne moraš da mešaš ništa. Samo otvori bocu, udahni duboko i daj telu ono što mu treba.

Surutka je najjednostavniji prirodni napitak za čišćenje jetre i pluća – lako dostupna, brzo deluje i telo je prepoznaje kao podršku, ne kao teret.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com