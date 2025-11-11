Priznata srpska doktorka, koja leči i od najtežih bolesti, otkrila koju vrstu ishrane preporučuje pacijentima

Profesor dr Nadežda Basara otkrila je kakvu ishranu preporučuje pacijentima obolelim od najtežih bolesti, savete i sama praktikuje

Profesor dr Nadežda Basara, jedan od vodećih hematologa, onkologa i transplantatora matičnih ćelija u svetu, otkrila je kakvu ishranu preporučuje pacijentima obolelim od najtežih bolesti.

Dr Nadežda Basara, čije je ima postalo sinonim za uspeh na polju hematologije i transplantacije matičnih ćelija, duže od decenije živi i radi u Nemačkoj, gde se u potpunosti posvetila spasavanju ljudskih života.

Ugledna doktorka nedavno je otkrila kakvu ishranu preporučuje obolelima i da li ona treba da bude striktno medicinski propisana.

– Svojim pacijentima preporučujem mediteransku ishranu, sa najmanje tri različite boje: tri puta nedeljno grilovanu ribu s povrćem, dva puta pileće ili ćureće meso, sveže povrće, salate, mnogo tečnosti, po mogućnosti tri litra dnevno – rekla je doktorka Nadežda Basara za časopis „Zdravlje bez lekova“.

Kako se ona štiti?

Na pitanje na koji način ona vodi računa o zdravlju i kako se hrani, ispričala je sledeće:

– Svaki dan provedem najmanje 30 minuta u šetnji, vozim bicikl i igram badminton na terenu iza kuće. Hranim se umereno: dva puta nedeljno jedem ribu i mnogo povrća, salata i maslinki. Pijem dosta tečnosti, najviše čaj i vodu.

Šta je mediteranska Ishrana?

Mediteranska dijeta ili ishrana u poslednjih šest godina među najpopularnijim je na planeti. Program uključuje mnogo voća, povrća, morskih plodova, zdravih masti, a nećete zgrešiti ni ako povremeno popijete čašu crvenog vina, prenosi Blic žena.

U obzir dolaze i mahunarke i žitarice. Jela se uglavnom pripremaju na maslinovom ulju. Mediteranski režim preventivno deluje na kardiovaskularna oboljenja i smanjuje rizik od moždanog udara, dijabetesa i raka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com