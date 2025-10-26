Profesor sa Harvarda objasnio koja vrsta ribe je najzdravija, a dostupna je svima!

Šta mislite koja vrsta ribe je najzdravija? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Dok većina ljudi misli na tunjevinu i losos kao najzdravije vrste ribe, ona sa najviše hranljivih sastojaka je manja riba.

Profesor nutricionizma na Harvardu Kristofer Golden kaže da uključivanje manje vrste ribe i školjki u ishranu pomaže povećanju unosa omega-3 masnih kiselina. Takođe, sadrže dosta i cinka, gvožđa i vitamina B12.

Još jedna prednost konzumiranja ribe je da jedemo celu ribu, uključujući kožu i kosti, odnosno delove bogate kalcijumom i vitaminom D, prenosi Index.hr.

„Male ribe su najbolji izvor hranljivih materija“, rekao je profesor Golden za CNBC.

Šta doktor preporučuje?

Vrste ribe koje on preporučuje su haringe, skuše, sardine, inćune, Od školjki preporučuje dagnje, ostrige i Jakobove kapice ili Šen Žak školjke – veoma cenjene u svetu.

„Ako jedete manju ribu, unosite manje žive. Mnoge manje ribe i školjke se takođe mogu naći u konzervi. To ih čini pogodnim za skladištenje i jeftinijim od sveže ribe“, rekao je Golden.

Profesor je istakao da sa sardinama ne možete da pogrešite.

„To je riba koja je odličan izvor omega-3 masnih kiselina, a dostupna je svima“, zaključio je on.

Sardine su riznica zdravlja i čuvaju od raznih bolesti. Osim toga što je puna vitamina i minerala, te je dobra za zdravlje srca. Sprečava depresiju i anksioznost. Sardine su takođe pune proteina, materije čija je dnevna doza potrebna u količini od 24 do 28 g. Samo jedno pakovanje ove namirnice od 80 g sadrži proteine u dovoljnoj količini, čak 23 g.

Takođe, kalcijum koji je neophodan za pravilan razvoj i zdravlje organizma u sardinama ima čak 27 odsto dnevne potrebe, što ekvivalentno odgovara šolji mleka. Stranica „Jedi ovo, ne to“ otkriva zašto su one zaista dobre za naše zdravlje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com