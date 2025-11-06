Da li je proklijali krompir bezbedan za jelo: Evo šta treba uraditi kako bi i dalje bio jestiv

Proklijali krompir može izgledati zastrašujuće, ali ne znači odmah da je neupotrebljiv. Male izrasline nastaju prirodnim procesom klijanja, posebno kada krompir stoji na toplom i svijetlom mestu. Dok klice same po sebi nisu opasne u malim količinama, zelene površine i veće klice sadrže solanin i čakonin – toksine koji mogu izazvati probavne smetnje i glavobolju.
Kako prepoznati bezbedan proklijali krompir?
Ako je krompir čvrst, klice male i gomolj nije zelen, dovoljno je odrezati klice i guliti krompir pre termičke obrade. Kuvanje, pečenje ili prženje dodatno smanjuje rizik i čini krompir potpuno jestivim i bezbednim, čak i kada proklija.
Kada baciti krompir?
Mekani, naborani krompiri s puno klica ili zelenim delovima pod korom ne vredi čuvati. Oni su izgubili hranjive materije i mogu da kriju opasne količine solanina, čak i kada je u pitanju manje proklijali krompir.
Prevencija klijanja je jednostavna:
– Čuvajte krompir na hladnom, tamnom i suvom mestu, idealno između 6 i 10 °C.
– Ne stavljajte ga u frižider – preniska temperatura menja ukus i teksturu.
– Držite krompir odvojeno od luka jer gasovi iz luka ubrzavaju klijanje.
– Redovno proveravajte zalihe i koristite starije krtole pre novijih.
Pravilno rukovanje proklijalim krompirom može spasiti vašu zalihu i spriječiti bacanje hrane. Male klice nisu smak sveta – samo ih pažljivo uklonite i uživajte u svežem, hranjivom krompiru.
