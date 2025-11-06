Da li je proklijali krompir bezbedan za jelo: Evo šta treba uraditi kako bi i dalje bio jestiv

 –  

Naučite kako da prepoznate opasne i bezbedne klice na krompiru i kako da pravilno pripremite proklijali krompir kako bi ostao hranljiv.

Foto: pixabay/iira116

Proklijali krompir može izgledati zastrašujuće, ali ne znači odmah da je neupotrebljiv. Male izrasline nastaju prirodnim procesom klijanja, posebno kada krompir stoji na toplom i svijetlom mestu. Dok klice same po sebi nisu opasne u malim količinama, zelene površine i veće klice sadrže solanin i čakonin – toksine koji mogu izazvati probavne smetnje i glavobolju.

Kako prepoznati bezbedan proklijali krompir?

Ako je krompir čvrst, klice male i gomolj nije zelen, dovoljno je odrezati klice i guliti krompir pre termičke obrade. Kuvanje, pečenje ili prženje dodatno smanjuje rizik i čini krompir potpuno jestivim i bezbednim, čak i kada proklija.

Kada baciti krompir?

Mekani, naborani krompiri s puno klica ili zelenim delovima pod korom ne vredi čuvati. Oni su izgubili hranjive materije i mogu da kriju opasne količine solanina, čak i kada je u pitanju manje proklijali krompir.

Prevencija klijanja je jednostavna:

– Čuvajte krompir na hladnom, tamnom i suvom mestu, idealno između 6 i 10 °C.

Ne stavljajte ga u frižider – preniska temperatura menja ukus i teksturu.

– Držite krompir odvojeno od luka jer gasovi iz luka ubrzavaju klijanje.

– Redovno proveravajte zalihe i koristite starije krtole pre novijih.

Pravilno rukovanje proklijalim krompirom može spasiti vašu zalihu i spriječiti bacanje hrane. Male klice nisu smak sveta – samo ih pažljivo uklonite i uživajte u svežem, hranjivom krompiru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com