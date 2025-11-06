Da li je proklijali krompir bezbedan za jelo: Evo šta treba uraditi kako bi i dalje bio jestiv

Naučite kako da prepoznate opasne i bezbedne klice na krompiru i kako da pravilno pripremite proklijali krompir kako bi ostao hranljiv.

Proklijali krompir može izgledati zastrašujuće, ali ne znači odmah da je neupotrebljiv. Male izrasline nastaju prirodnim procesom klijanja, posebno kada krompir stoji na toplom i svijetlom mestu. Dok klice same po sebi nisu opasne u malim količinama, zelene površine i veće klice sadrže solanin i čakonin – toksine koji mogu izazvati probavne smetnje i glavobolju.

Kako prepoznati bezbedan proklijali krompir?

Ako je krompir čvrst, klice male i gomolj nije zelen, dovoljno je odrezati klice i guliti krompir pre termičke obrade. Kuvanje, pečenje ili prženje dodatno smanjuje rizik i čini krompir potpuno jestivim i bezbednim, čak i kada proklija.

Kada baciti krompir?

Mekani, naborani krompiri s puno klica ili zelenim delovima pod korom ne vredi čuvati. Oni su izgubili hranjive materije i mogu da kriju opasne količine solanina, čak i kada je u pitanju manje proklijali krompir.

Prevencija klijanja je jednostavna:

– Čuvajte krompir na hladnom, tamnom i suvom mestu, idealno između 6 i 10 °C.

– Ne stavljajte ga u frižider – preniska temperatura menja ukus i teksturu.

– Držite krompir odvojeno od luka jer gasovi iz luka ubrzavaju klijanje.

– Redovno proveravajte zalihe i koristite starije krtole pre novijih.

Pravilno rukovanje proklijalim krompirom može spasiti vašu zalihu i spriječiti bacanje hrane. Male klice nisu smak sveta – samo ih pažljivo uklonite i uživajte u svežem, hranjivom krompiru.

