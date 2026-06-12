Žitarica koja je najbolja zamena za meso, ima više proteina od pirinča i jača nokte i kosu zahvaljujući jednom skrivenom sastojku

Proso žitarica zamena za meso krije više proteina nego pirinač i pšenica. Probajte ga umesto mesa i osetite razliku u energiji.

Proso, žitarica i zamena za meso, ima više proteina od pirinča i pšenice, a vaš tanjir od toga skoro ništa ne zna. Naše bake su je kuvale svaki dan, a onda je nestala iz kuhinje. Vredi je vratiti, i to ne samo zbog proteina. Ima i skriveni sastojak koji jača nokte i kosu.

Zašto proso umesto mesa drži sitost i daje energiju

Sve počinje od proteina. Proso ima više proteina od većine drugih žitarica, pa zato dobro stoji na tanjiru kao laka zamena za meso. Uz to nosi punu zalihu ugljenih hidrata koji polako otpuštaju energiju, bez naglog pada posle obroka.

Zato se preporučuje ljudima sa slabim apetitom, deci i tinejdžerima u fazi rasta, kao i svima koji prolaze kroz fizički ili umni napor. Pokazalo se kao dobar saveznik protiv umora, malaksalosti i anemije.

Šta je proso i da li sadrži gluten?

Proso je bezglutenska žitarica koja je nekada bila vrlo raširena na našim trpezama. Ne sadrži gluten, pa je sigurna za osobe sa celijakijom i one osetljive na pšenicu.

Vitamini i minerali koje retko nađete na jednom mestu

Snaga ove namirnice leži u sastavu. Proso nosi vitamine A, E, K i grupu B, a uz njih i pravu riznicu minerala. Tu su gvožđe, fosfor, kalcijum, magnezijum i cink.

Ta kombinacija čini ga pravim izborom kada telu nedostaju hranljive materije, a hrana mora da bude i laka i bogata.

Tajni sastojak koji jača nokte, kosu i zube

Evo onog dela zbog kog se ceo tekst isplati. Proso sadrži više salicilne kiseline od mnogih namirnica, a ona podstiče stvaranje keratina. Keratin je gradivni materijal za kosu, nokte i zube. Posle nekoliko nedelja redovne upotrebe mnogi primete da im nokti manje pucaju, a kosa deluje jače.

Lako varenje i pomoć želucu

Ova bezglutenska žitarica lako se vari i podstiče izbacivanje tečnosti. Korisna je kada je varenje otežano, na primer tokom trudnoće, pa se zato često sprema i kao kašica za najmanju decu.

Deluje i alkalno, što pomaže protiv kiseline u želucu. Zahvaljujući nerastvorljivim vlaknima, proso kao i sve integralne žitarice može da spreči stvaranje kamena u žuči. Neki podaci sugerišu da redovan unos celih zrna podržava zdravlje varenja, a istraživanje o uticaju prosa na nivo šećera u krvi objavljeno u časopisu „Frontiers in Nutrition“ pokazuje da proso može pomoći u boljoj kontroli glukoze.

Šta kažu stare preporuke trudnicama

Proso se tradicionalno preporučivalo trudnicama, jer se verovalo da smanjuje rizik od gubitka deteta. Čvrste naučne osnove za to nema, ali ni štete. Sigurno ne škodi da bogata, laka žitarica nađe mesto u jelovniku.

Ima li razloga za oprez?

Za sada nisu poznate kontraindikacije, osim ako neko ne razvije preosetljivost na neki njegov sastojak. Uvedite ga postepeno i pratite kako se osećate.

Probajte proso umesto pirinča već ovog vikenda i recite nam u komentarima kako ste ga spremili, slano ili slatko?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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