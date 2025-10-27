Proverite: Da li jedete hranu koja izaziva anksioznost i stres? Evo liste

Da li ti hrana pojačava stres, a da to ni ne znaš?

Određene namirnice mogu direktno uticati na tvoje raspoloženje, izazvati nervozu, pa čak i osećaj panike. Ako se često osećaš napeto, razdražljivo ili ti srce lupa bez razloga, možda je vreme da pogledaš šta ti je na tanjiru. Hrana koja izaziva anksioznost često se krije u svakodnevnim obrocima.

Koje namirnice najčešće izazivaju anksioznost?

Gazirani sokovi, energetska pića, beli hleb, prerađeno meso, alkohol i industrijski slatkiši su glavni krivci. Ove namirnice brzo podižu nivo šećera u krvi, a zatim ga naglo obaraju — što može izazvati osećaj praznine, nervoze i iscrpljenosti.

Da li kafa pogoršava anksioznost?

Da, naročito ako je piješ na prazan stomak ili u velikim količinama. Kofein može izazvati drhtavicu, ubrzan puls i osećaj da si „na ivici“. Ako si sklona anksioznosti, razmisli o prelasku na biljne čajeve.

Kako da prepoznaš da ti hrana ne prija emocionalno?

Ako se posle obroka osećaš napeto, imaš problem sa snom ili ti misli „divljaju“, to može biti znak da tvoja ishrana nije u skladu sa tvojim emocionalnim potrebama. Hrana koja izaziva anksioznost često dolazi u šarenim pakovanjima i obećava brz užitak — ali dugoročno donosi nemir.

Šta jesti umesto toga?

Biraj namirnice koje smiruju: ovsena kaša, losos, borovnice, bademi, tamna čokolada (u malim količinama) i fermentisani proizvodi poput kefira. One pomažu telu da proizvodi serotonin — hormon sreće.

Najčešća pitanja o hrani i anksioznosti

– Da li doručak može izazvati nervozu?

Da, naročito ako je pun šećera i bez proteina. Bolje je započeti dan sa jajima, ovsenom kašom ili jogurtom.

– Koliko brzo se oseća uticaj hrane na raspoloženje?

Kod osetljivih osoba — već nakon 20 minuta. Kod drugih, efekti se gomilaju kroz dane.

– Da li treba potpuno izbaciti šećer?

Ne nužno, ali treba ga svesti na minimum i birati prirodne izvore poput voća.

Ne moraš da budeš nutricionista da bi prepoznala kako te hrana oblikuje iznutra. Dovoljno je da obratiš pažnju na to kako se osećaš posle obroka. Hrana koja izaziva anksioznost ne mora da ostane deo tvoje svakodnevice — izbor je tvoj, a promena počinje već od sledećeg zalogaja.

