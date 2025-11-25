Prstohvat ovog začina čini kafu još ukusnijom: Preporučuju ga čak i lekari

Počnite sa vrlo malom količinom, prilagodite po svom ukusu i otkrijte da li vaša jutarnja šoljica može da bude ukusnija, ali zdravija

Već ste probali kafu bez šećera, ali vam je i dalje prejaka i gorka? Jednostavan trik — dodavanje prstohvata soli — može preobraziti šoljicu omiljenog napitka.

Lekari i ljubitelji kafe širom sveta već su ga proglasili viralnim jer deluje brzo i bezbedno.

Zašto so menja ukus kafe

Kada ubacite vrlo mali prstohvat soli u crnu kafu, so blokira receptore gorčine na jeziku, zbog čega percepcija gorčine opada. To znači da primetite više suptilnih nota — orašastih, slatkih, aromatičnih — koje su možda pre bile „zaklonjene“.

Šta kažu stručnjaci

Dr. Karan Rajan, koji je postao popularan na TikToku, objašnjava da je trik iznenađujuće efikasan: ne zahteva puno soli, a može smanjiti potrebu za dodatnim šećerom. Bariste i poznavaoci kafe takođe tvrde da so u sitnoj meri može pojačati prirodnu slatkoću kafe i poboljšati aromu.

Koliko soli je dovoljno?

Ne preterujte — samo prstohvat soli je dovoljan. Previše soli može pokvariti ukus.

Najbolje je da koristite fino mlevenu so, a ne velike kristale morske soli.

Dodajte so u gotovu kafu (ne nužno pre kuhanja), pa probajte i po potrebi prilagodite.

Za koje tipove kafe najviše ima smisla ova trik

Ovaj trik je posebno koristan za crnu, jaču i gorču kafu – ona koja vas često navodi da stavljate šećer. Stručnjaci kažu da so može ublažiti grube note, posebno u instant kafi ili espresso mešavinama koje nisu premijum kvaliteta.

Mogući nedostaci i oprez

Iako je prstohvat soli vrlo mali, osobe koje paze na unos natrijuma treba da budu obazrive — previše soli može imati negativne zdravstvene efekte.

Trik ne “popravlja” lošu kafu u potpunosti: ako je kafa stara, loše spremljena ili lošeg kvaliteta, so neće učiniti da ona postane vrhunska barista kafa.

Kako ga ukomponovati u svoj jutarnji ritual

Zamislite da ste se probudili, skuvate svoju omiljenu crnu kafu, pa dodate taj mali prstohvat soli. Mirisom i ukusom primećujete da je kafa “mekša”, a opet bogata. Više ne osećate potrebu da dodate kašičicu šećera — uživate u čistijem, zrelijem ukusu.

Ako volite crnu kafu, ali vas ponekad odbija njena gorčina — dajte šansu ovom triku sa solju u kafi. Počnite sa vrlo malom količinom, prilagodite po svom ukusu i otkrijte da li vaša jutarnja šoljica može da bude ukusnija, ali zdravija.

