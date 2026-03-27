Nikada u vreo tiganj: Ako maslinovo ulje ovako koristite, samo bacate pare i uništavate jetru

Prženje na maslinovom ulju može biti izuzetno štetno ako pravite jednu čestu grešku. Prestanite da bacate novac i sačuvajte svoju jetru.

Mnogi misle da je prženje na maslinovom ulju najzdraviji izbor, ali većina nas to radi potpuno pogrešno čim upali šporet. Priznajte, i vi verovatno čekate da se tiganj dobro usija, pa tek onda dodajete ulje? Upravo tu pravite grešku koja vas skupo košta i zdravlja i para.

Džaba ste kupovali najskuplje flaše ako ih u sekundi pretvarate u spaljenu masnoću koja vam samo kvari ručak i opterećuje organizam. Nije poenta da ga izbacite, nego da naučite jednu običnu caku sa temperaturom pre nego što uopšte dohvatite varjaču.

Zašto je vrelo maslinovo ulje opasno za vas

Kada kap hladnog ulja dotakne usijan metal, ono doživi takav šok da istog trenutka počne da gori i dimi. To nije samo obična greška u kuhinji – u tom sekundu vaše skupo plaćeno ulje prestaje da bude lek.

Sve ono zdravo zbog čega ste ga i kupili nestaje u onom oštrom dimu iznad šporeta, a vama u tiganju ostaje samo izgorela masnoća. Umesto zdravog ručka, dobijate obrok pun štetnih materija koje vašem telu uopšte ne trebaju. Džaba ste trošili pare na kvalitet, ako ste ga jednim potezom bukvalno ‘ubili’ pre nego što ste i počeli da kuvate.

Da li je zagrevanje maslinovog ulja štetno?

Kada se ulje izloži previsokoj temperaturi u usijanom tiganju, zdrave masti se razgrađuju. Ovakvo zagrevanje maslinovog ulja oslobađa toksična jedinjenja koja opterećuju jetru i potpuno poništavaju nutritivne prednosti ovog dragocenog sastojka.

Bezbedno prženje na maslinovom ulju zahteva drugačiji pristup

Nauka jasno upozorava na ozbiljne opasnosti preteranog termičkog stresa. Kako navodi studija objavljena u časopisu „Food Chemistry“, istraživanje o prisustvu toksičnih aldehida u jestivim uljima nakon dužeg zagrevanja pokazuje da pregrevanje masnoće iznad granice izdržljivosti stvara toksična jedinjenja.

Neka od tih jedinjenja, poput opasnih aldehida, direktno su povezana sa hroničnim opterećenjem i postepenim oštećenjem osetljivih ćelija jetre.

Verovatno ste čuli da prženje na maslinovom ulju nikako ne ide uz zdravu ishranu, ali problem je samo u pogrešnoj navici. Najveća greška je čekanje da se tiganj usija pre nego što uopšte sipate masnoću.

Zapravo, tiganj i ulje moraju od starta da se greju zajedno, polako i bez žurbe. Tako ćete izbeći onaj težak dim i gorčinu koja se zalepi za hranu čim sve unutra izgori. Umesto da ručak završi u kanti, dobićete savršen ukus bez onog gorkog osećaja koji kvari svaki zalogaj.

Pravilna priprema hrane na ulju čuva zdravlje

Da biste izvukli maksimum iz svog obroka, samo promenite redosled koraka. Strpljiva i pravilna priprema hrane na ulju zahteva minut više, ali donosi ogromne benefite za vaš probavni sistem i celokupan metabolizam.

Primenite sledeća jasna pravila u svojoj kuhinji od danas:

Sipajte željenu količinu ulja dok je tiganj potpuno hladan i suv.

Tek tada uključite ringlu na srednju, umerenu jačinu.

Dozvolite da se posuda i tečnost greju postepeno i sasvim ravnomerno.

Dodajte sve namirnice pre nego što primetite i najmanji trag dima.

Obratite pažnju na temperaturu same hrane. Ako iz frižidera ubacite ledeno meso direktno u toplotu, ponovo pravite nepotreban stresan temperaturni skok. Izvadite sve sastojke barem pola sata ranije. Pustite ih da dostignu normalnu sobnu temperaturu pre nego što započnete kuvanje.

Dimna tačka ulja kao glavni vodič u kuhinji

Svaka masnoća ima svoju prirodnu granicu izdržljivosti. Dimna tačka ulja predstavlja tačnu temperaturu na kojoj ono prestaje da bude korisna hrana i postaje otrov. Ekstradevičansko ulje ima znatno nižu granicu u odnosu na visoko rafinisane varijante. Upravo zbog toga je idealno za lagano dinstanje na tihoj vatri, ali nikako nije preporučljivo za agresivno i dugotrajno pečenje. Ako osetite onaj poznati, oštar i zagoreo miris, prosipajte sve napolje bez razmišljanja.

Zdravlje i dugoročna funkcionalnost vaše jetre vrede neuporedivo više od jednog brzog ručka. Bezbedno prženje na maslinovom ulju traži samo malo više pažnje i pravilan redosled u kuhinji.

Da li ste do sada sipali ulje isključivo u vreo tiganj i primetili da vam meso često zagori spolja, a unutra ostane živo?

Koji tiganj je najbolji za prženje?

Najbolje rezultate daju tiganji sa debelim dnom, poput tiganja od livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika, jer odlično i ravnomerno provode toplotu.

Koliko ulja treba staviti u tiganj?

Dovoljno je da sasvim tankim slojem prekrijete dno posude. Previše masnoće otežava kuvanje i nepotrebno povećava kalorijsku vrednost samog obroka.

Da li se hrana lepi u hladnom tiganju?

Neće se lepiti ako masnoću i posudu zagrevate zajedno na umerenoj vatri pre nego što dodate pripremljene namirnice sobne temperature.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

