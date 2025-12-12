Pucali smo od zdravlja, a za male pare: Starinsko jelo čisti creva, snižava holesterol i skida kilograme

Ovo starinsko jelo je najbolje za zdravlje! Čisti creva, skida kilograme i snižava holesterol, a košta vas manje od 100 dinara.

Zdravlje za male pare! Starinsko jelo koje su jeli naši preci garantuje čista creva, snižava holesterol i topi salo.

Kačamak spada u tradicionalna jela u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Makedoniji i Turskoj. Slično jelo se sprema svuda u svetu, a poznato je pod imenom palenta ili polenta.

Reč „kačamak“ potiče iz turskog jezika, od reči „kaçamak“, što znači kaša. Dok reč „polenta“ ili palenta potiču iz latinskog jezika i označava svako oljušteno i zdrobljeno zrno. Smatra se da su kačamak i palenta zapravo isto jelo, ali mnogi tvrde da su ovo zapravo dva različita jela.

Prema njima, razlika je u tome što se palenta pravi od kukuruznog griza ili od žutog kukuruznog brašna, dok se kačamak pravi od belog kukuruznog brašna.

Iako postoji verovanje da je ovo jelo nastalo na prostorima naše zemlje, istraživanja pokazuju da se ovo jelo ipak nastalo u severnoj Italiji, gde se služilo kao tradicionalno seosko jelo.

Istočnoj Srbiji bila je karakteristična po tome što je za vreme posta često zamenjivao hleb. Kad nije bio post, imućniji seljaci su ga umakali u istopljen puter ili mast, u kojima je bilo i nadrobljenog sira. Dok su oni najimućniji kačamak umakali u zagrejanu spržu, koja predstavlja tradicionalno jelo iz Južne Srbije.

U Homolju kačamak se pripremao samo za praznike ili povodom seoskih slava. Pojedini siromašni seljani radili su za nadnicu od jednog kilograma belog kukuruznog brašna.

Sastojci:

3 veće kutlače belog projanog brašna,

1,5l vode,

soli po ukusu

sir ili kajmak

Priprema:

U veći sud sipati 1,5 l vode zatim dodati soli po ukusu i staviti na šporet da voda provri.

U provrelu vodu dodati brašno koje ne treba mešati. Brašno treba da ostane na površini vode kao kupa. U sredini te kupe od brašna napraviti varjačom rupu i pustiti da lagano vri 20-30 minuta. Važno da pri kuvanju ima dovoljno vode.

Kada brašno sasvim nestane sa površine, onda počinje mešanje koje je najbolje drvenom kašikom.

Na samom kraju preliti kajmakom ili sirom preko površine kačamka.

Zdravstveni koristi kačamka

Ovo starinsko jelo nije samo jeftino i zasitno, već je i izuzetno korisno za celokupno zdravlje:

Kačamak u svom sastavu ima prirodne masti tj. karitenoide koje pospešuju bolji i kvalitetniji rad creva.

Odličan je za otklanjanje viška kilograma jer dugo drži osećaj sitosti.

Konzumiranje ovog zdravog obroka donosi i korist kada je srčano i cirkularno zdravlje čoveka u pitanju.

Smanjuje rizik dobijanja kancera, što je jedna od prednosti koje ljudskom organizmu pruža.

Sadržaj vlakana pomaže u regulisanju lošeg holesterola.

Kačamak je dokaz da su naše bake i deke znali tajnu zdravlja. Ovo starinsko jelo je savršena kombinacija jeftinog, brzog i izuzetno zdravog obroka koji je moćan saveznik u borbi protiv modernih bolesti.

Počnite da ga jedete za doručak i osetite kako vam se telo čisti i oporavlja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com