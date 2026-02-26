Pun proteina, ali ukusan: Recept za proteinski hleb, možete ga jesti na dijeti

Napravite hleb pun proteina koji možete slobodno da konzumirate i ako pokušavate da smršate. Ako želite da se zdravo hranite isprobajte ga.

Ako pazite na težinu i trudite se da se zdravije hranite, ali vam je teško da se odreknete hleba, isprobajte ovaj, čiji su glavni sastojci sir sa niskim sadržajem masti, ovsena kaša i semenke. Pun proteina, ali i ukusan, ovo je recept za proteinski hleb koji možete da jedete i ako ste na dijeti.

Proteinski hleb privlači sve više pristalica zdrave ishrane jer kombinuje bogatstvo ukusa sa visokim sadržajem proteina i vlakana. Pored toga što je izdašan, sočan i ukusan, ovaj hleb je pun proteina će vas držati sitim dugo vremena.

Slobodno ga jedite za doručak sa prženim jajima ili vašom omiljenom šunkom. Namažite ga namazom od sira ili ga ukrasite avokadom koji ste upravo začinili sa malo soli i bibera.

Proteinski hleb – sastojci:

300 g sira sa niskim sadržajem masti

100 g mlevenih badema

100 g seckanih lanenih semenki

125 g seckanih ovsenih pahuljica

1 kašičica soli

6 g praška za pecivo (pola kesice)

8 belanaca

2 kašike susamovih semenki

2 kašike semenki bundeve (po želji)

2 kašike semenki suncokreta (po želji)

Priprema:

U dubokoj posudi pomešajte suve sastojke: mlevene bademe, seckani lan, ovsene pahuljice, susam, so, prašak za pecivo i semenke.

Dodajte lagano umućena belanca i sir sa niskim sadržajem masti i dobro promešajte.

Obložite duguljasti kalup za hleb papirom za pečenje i istresite smesu. Poravnajte kašikom, pospite sa još malo susama i stavite u zagrejanu rernu na 180 °C i pecite 50-60 minuta. Kada se hleb ispeče, istresite ga na rešetku za hlađenje i ostavite da se ohladi pre nego što ga isečete.

Prijatno!

Savet: Izbacite beli hleb iz ishrane i za kratko vreme primetite tri najčešće promene koje se dešavaju kada prestanete da jedete beli hleb – zamenite ga proteinskim hlebom i uživajte u svakom zalogaju.

Međutim, ako i dalje želite da dodate brašno u hleb, proverite koje je brašno najbolje za koju vrstu hleba.

(Zadovoljna.hr)

