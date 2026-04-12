Raste kao korov, a najzdravija je biljka, posebno dok je mlada: Napitak od nje jača vaše srce i imunitet

Kopriva se ne koristi samo u narodnoj medicini već je i kao veoma ukusan dodatak jelima ili kao obrok za sebe.
Sa svojom kombinacijom svežih sastojaka, ovaj napitak nije samo osvežavajući, već i pravo blago za vaše telo. Ako niste znali, kopriva nije samo obična biljka, to je jedan pravi superjunak kada je reč o vašem zdravlju.
Osim što je bogata gvožđem, ova biljka ima čitav spektar koristi za vaš organizam – od toga da pomaže kod anemije do ublažavanja bolova i zaustavljanja krvarenja, te nervoze i nesanice.
Pored toga što raste kao korov, ona je puna vitamina i minerala, pružajući vašem telu sve što mu je potrebno za balansiran i zdrav život.
Recept za sok od koprive
Sastojci:
- 40 vrhova mlade koprive
- 1 kg limuna
- 4 l vode
- šećer ili med po ukusu
Priprema:
Ubranu koprivu dobro operite u hladnoj vodi nekoliko puta. U blenderu sameljite što sitnije i ostavite da odstoji u posudi.
Dobro operite limun s korom, iseckajte ga na četvrtine i izmiksujte u blenderu.
Usitnjenu koprivu i limun pomešajte, prelijte vodom, dodajte limuntus i dobro promešajte.
Mešavinu prekrijte krpom i ostavite da odstoji 24 časa. Onda koprive i limun procedite i dodajte šećer ili med po ukusu. Ostavite da odstoji uz povremeno mešanje. Kada se šećer ili med rastopi, možete da napravite sok.
U frižideru u staklenoj flaši sok koristite sedam dana ili zaledite u plastičnim teglama u frizu.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
