Raste kao korov, a najzdravija je biljka, posebno dok je mlada: Napitak od nje jača vaše srce i imunitet

Kopriva se ne koristi samo u narodnoj medicini već je i kao veoma ukusan dodatak jelima ili kao obrok za sebe.

Sa svojom kombinacijom svežih sastojaka, ovaj napitak nije samo osvežavajući, već i pravo blago za vaše telo. Ako niste znali, kopriva nije samo obična biljka, to je jedan pravi superjunak kada je reč o vašem zdravlju.

Osim što je bogata gvožđem, ova biljka ima čitav spektar koristi za vaš organizam – od toga da pomaže kod anemije do ublažavanja bolova i zaustavljanja krvarenja, te nervoze i nesanice.

Pored toga što raste kao korov, ona je puna vitamina i minerala, pružajući vašem telu sve što mu je potrebno za balansiran i zdrav život.

Recept za sok od koprive

Sastojci:

40 vrhova mlade koprive

1 kg limuna

4 l vode

šećer ili med po ukusu

Priprema:

Ubranu koprivu dobro operite u hladnoj vodi nekoliko puta. U blenderu sameljite što sitnije i ostavite da odstoji u posudi.

Dobro operite limun s korom, iseckajte ga na četvrtine i izmiksujte u blenderu.

Usitnjenu koprivu i limun pomešajte, prelijte vodom, dodajte limuntus i dobro promešajte, penosi Zadovoljna.rs.

Mešavinu prekrijte krpom i ostavite da odstoji 24 časa. Onda koprive i limun procedite i dodajte šećer ili med po ukusu. Ostavite da odstoji uz povremeno mešanje. Kada se šećer ili med rastopi, možete da napravite sok.

U frižideru u staklenoj flaši sok koristite sedam dana ili zaledite u plastičnim teglama u frizu.