Razbijen još jedan mit o pivu: Milioni Nemaca pate od ove zdravstvene tegobe!

Kod miliona Nemaca bubrezi više ne funkcionišu optimalno, a simptomi se prepoznaju kasno zbog čega je važna rana dijagnoza, dok lekari navode da nije tačno uvreženo mišljenje da „pivo ispira bubrege“.

Šef nefrologije u Univerzitetskom medicinskom centru u Majncu Julija Vajnman-Menke rekla je za „Frankfurter algemajne cajtung“ da je puno tečnosti dobro za bubrege, ali da ni sa tim ne treba preterivati.

Vajnman-Menke je istakla da je optimalno ako se pije oko jedan i po do dva litra tečnosti dnevno, napominjući da je voda najbolja, kao i da se u tu količinu računaju i sve druge tečnosti kao što su kafa ili čaj.

U toplim danima trebalo bi da se pije tri litra tečnosti dnevno, istakla je Vajnman-Menke.

Vajnman-Menke je naglasila da pivo samo po sebi ne štiti bubrege.

Doktorka, koja je i portparol Nemačkog društva za nefrologiju, rekla je da pivo nije posebno dobro za ispiranje bubrega, kao što postoji uobičajeno mišljenje o tome, i da to više ne može da bude izgovor za ispijanje nekoliko piva više.

